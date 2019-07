Slovo nekdanje št. 1 v Wimbledonu, Raonić izločil Opelko

Caroline Wozniackije morala v obračunu tretjega kroga priznati premoč Kitajki Šuai Žang, ki je slavila v dveh nizih s 6:4 in 6:2. Danska zvezdnica, sicer 14. nosilka turnirja, je vodila že s 4:0, nato pa je povsem popustila in Kitajki, ki še nikoli ni napredovala iz prvega kroga, omogočila velik preobrat, po katerem se ni več pobrala. Začela se je prerekati s sodnikom in drugi niz prepričljivo izgubila z 2:6, 50. igralka sveta pa je slavila po 80 minutah igre. V osmini finala jo čaka zmagovalka dvoboja med Švicarko Viktorijo Golubićin Ukrajinko Dajano Jastremsko. Prva ukrajinska favoritinja Jelina Svitolinaje že opravila svojo nalogo proti Grkinji Marii Sakkari, a ni imela najbolj lahkega dela, osma nosilka je slavila s 6:3, 6:7 (1) in 6:2.

Pri moških je 15. nosilec Kanadčan Miloš Raonićbrez večjih težav v sosedskem dvoboju izločil Američana Reillyja Opelko, ki je na svojem prvem obisku Wimbledona že premagal švicarskega asa Stana Wawrinko. V dvoboju dveh izjemno visokih igralcev (1,96 in 2,11 m) je slavil 15 cm nižji teniški igralec črnogorskih korenin, ki je v prvem nizu potreboval odločilno 13. igro, a jo zanesljivo dobil in nasprotniku dovolil vsega eno točko, v drugem in tretjem nizu pa je Opelki prepustil zgolj tri igre.

Izidi, Wimbledon (42,47 milijona evrov), 3. krog:

Moški

Miloš Raonić (Kan/15) ‒ Reilly Opelka (ZDA) 7:6 (1), 6:2, 6:1;

Ženske

Jelina Svitolina (Ukr/8) ‒ Maria Sakkari (Grč/31) 6:3, 6:7 (1), 6:2;

Žang Šuai (Kit) ‒ Caroline Wozniacki (Dan/14) 6:4, 6:2.