Polona Hercog do prve zmage v karieri na turnirjih WTA 125

Polona Hercog je turnir v ekvadorski prestolnici začela kot 672. igralka lestvice WTA, potem ko je imela v preteklih sezonah ogromno daljših premorov zaradi poškodb. V Quitu je ujela formo na peščeni podlagi in se v drugem finalu na ravni turnirjev, primerljivi z moško serijo Challenger, veselila prvega naslova. Pred devetimi leti in pol je v finalu v Bolu na Braču izgubila proti Luksemburžanki Mandy Minella.

Hercog se počasi vrača na višjo raven. Mariborčanka ni igrala med Wimbledonom 2024 in OP Avstralije letos, kjer je v kvalifikacijah nastopila z zaščitenim rankingom in končala na prvi oviri. Nato znova ni igrala do konca julija, v kvalifikacijah za OP ZDA pa je prav tako izpadla v prvem krogu.