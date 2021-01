Polona Hercog optimistično v novo sezono: Vidim, da sem napredovala

Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog v Melbournu odšteva zadnje dneve karantene, v katero so morale vse udeleženke prvega letošnjega velikega turnirja, odprtega prvenstva Avstralije, ki se bo začelo 8. februarja. Mariborčanka, ki bo v sredo dopolnila 30 let, pravi, da optimistično in pozitivno gleda na novo sezono.

icon-expand Polona Hercog (na fotografiji) nestrpno odšteva dneve do konca obvezne osamitve v Avstraliji. FOTO: Damjan Žibert "Koronska kriza" je življenje vsem postavila na glavo, tudi profesionalnim igralkam tenisa. Namesto da bi se sezona začela na Novi Zelandiji ali v Avstraliji ob prehodu v novo leto, se bo za večino šele v Melbournu oziroma se je prejšnji teden v Abu Dabiju. Tam se je na poti v Avstralijo ustavila tudi Polona Hercog, ki pa je turnir serije WTA 500 zaključila že po prvem dvoboju z Belorusinjo Arino Sabalenko. "Čeprav sem izgubila, sem zadovoljna s svojo predstavo, saj čutim napredek v igri. Prejšnje leto, ko zaradi pandemije ni bilo toliko turnirjev, sem veliko truda vlagala v fizično pripravo. Izboljšala sem začetni udarec, veliko pozornosti sem posvetila gibanju na igrišču. Čeprav se na prvem turnirju to ni odrazilo v rezultatu, vidim, da sem napredovala, zato pozitivno in z optimizmom zrem v novo sezono," je za spletno oddajo Teniško aktivni Teniške zveze Slovenije povedala Hercogova. 'Komaj čakam, da se odpravim na svež zrak'

Trenutno 49. igralka na svetu, ki je bila najvišje v karieri septembra 2011 (35. mesto), je, kot sama pravi, odlično pripravljena. "Leto 2020 mi je odprlo nova obzorja. Ne samo na teniškem področju, tudi na splošno sem v življenju spoznala, da so stvari, na katere ne moreš vplivati, lahko pa jih preprečiš. V karieri sem imela ogromno težav z zdravjem in poškodbami, tako da se sploh ne spomnim, kdaj sem nazadnje povezala dve sezoni brez premorov zaradi poškodb. Lani sem se posvetila zdravju in čutim, da sem zdaj fizično veliko močnejša," je dodala Hercogova. Štirinajstdnevno obvezno karanteno preživlja v hotelski sobi s partnerjem in trenerjem Željkom Krajanom. "Treniranje v hotelski sobi je močno omejeno, zato komaj čakam, da dobim zeleno luč za izhod in se odpravim na svež zrak. Pred odprtim prvenstvom me čaka pripravljalni turnir v Melbournu. Verjamem, da lahko v zadnjih dveh tednih pred odprtim prvenstvom Avstralije v svoji igri še marsikaj izboljšam," je zaključila Hercogova.