Polona Hercog še naprej najboljša Slovenka, Kavčič, Rola in Bedene napredovali

Za slovenskim tenisom je uspešen teden in to je vidno tudi na obeh lestvicah. Pri ženskah je opazno napredovala finalistka Bogote Tamara Zidanšek, pri moških pa Blaž Rola in Blaž Kavčič, ki sta se pomerila v finalu turnirja challenger v Splitu.

icon-expand Polona Hercog (na fotografiji) je zdaj 76. igralka sveta. FOTO: AP Polona Hercog ostaja najvišje uvrščena Slovenka na teniški lestvici WTA, čeprav je v primerjavi s prejšnjim tednom nazadovala za 16 mest. Tamara Zidanšekse ji je z 80. mestom povsem približala, Kaja Juvan pa ostaja tretja slovenska igralka med prvimi stotimi na svetu. Zidanškova je s porazom v finalu turnirja v Bogoti zapravila priložnost, da bi prvič v karieri postala vodilna slovenska igralka. Njena tekmica v finalu, 19-letna Kolumbijka Maria Camila Osorio Serrano, se v ponedeljek veseli rekordne uvrstitve v karieri ‒ 135. mesta. Na vrhu razpredelnice ni sprememb. Avstralka Ashleigh Bartyvodi pred Japonko Naomi Osakain Romunko Simono Halep. V prvo deseterico se je znova prebila Čehinja Petra Kvitova. Kavčič, Rola in Bedene napredovali po lestvici ATP

Močno sta na lestvici ATP napredovala Blaž Rolain Blaž Kavčič, ki sta se pomerila v finalu turnirja challenger v Splitu. Uvrstitvi sta izboljšala za 18 oziroma 23 mest. Nekaj malega je pridobil tudi Aljaž Bedene, ki je z 58. mesta skočil na 55. Rola, zmagovalec Splita, je zdaj 147., Kavčič pa 215. Na vrhu ni sprememb: Srb Novak Đokovićvodi pred Rusom Danilom Medvedjevom in Špancem Rafaelom Nadalom. icon-expand Lestvica WTA (12. 4.): 1. (1) Ashleigh Barty (Avs) 9285 točk

2. (2) Naomi Osaka (Jap) 7985

3. (3) Simona Halep (Rom) 6965

4. (4) Sofia Kenin (ZDA) 5915

5. (5) Jelina Svitolina (Ukr) 5750

6. (6) Bianca Andreescu (Kan) 5265

7. (7) Arina Sabalenka (Blr) 5085

8. (8) Serena Williams (ZDA) 4850

9. (9) Karolina Pliškova (Češ) 4660

10. (11) Petra Kvitova (Češ) 4530

...

76. (60) Polona Hercog (Slo) 1050

80. (93) Tamara Zidanšek (Slo) 1005

95. (92) Kaja Juvan (Slo) 871

297. (303) Dalila Jakupović (Slo) 219

399. (400) Nina Potočnik (Slo) 122

444. (441) Nastja Kolar (Slo) 101

... Lestvica ATP (12. 4.): 1. (1) Novak Đoković (Srb) 11.963

2. (2) Danil Medvedjev (Rus) 10.030

3. (3) Rafael Nadal (Špa) 9670

4. (4) Dominic Thiem (Avt) 8660

5. (5) Stefanos Cicipas (Grč) 7040

6. (6) Alexander Zverev (Nem) 6125

7. (7) Roger Federer (Švi) 5875

8. (8) Andrej Rubljov (Rus) 5400

9. (9) Diego Schwartzman (Arg) 3720

10. (10) Matteo Berrettini (Ita) 3453

...

55. (58) Aljaž Bedene (Slo) 1150

147. (165) Blaž Rola (Slo) 509

215. (238) Blaž Kavčič (Slo) 318

...