Polona Hercog v slovenskem obračunu ugnala Kajo Juvan

Slovenski obračun je bil večji del prvega niza izenačen, Kaja Juvan pa je do edinega odvzema servisa prišla v deseti igri, ko je izkoristila tretjo žogico za break, skupno peto v nizu. V drugem nizu je nato izkušenejša slovenska tenisačica Polona Hercog (50. na lestvici WTA) trikrat prišla do odvzema servisa in povedla s 5:2, 19-letna Ljubljančanka (102. WTA) pa se ji je z drugim breakom v osmi igri uspela približati, v deseti pa je imela priložnost za izenačenje, na kar je Hercogova odgovorila s tremi zaporednimi točkami in izenačila dvoboj. V tretjem je nato Hercogova hitro prišla do breaka, nato pa s suvereno igro s 6:1 ugnala deset let mlajšo tekmico za nastop v drugem krogu. S Kiki Bertens se je Mariborčanka doslej pomerila dvakrat. Pred osmimi leti v Dallasu ji je Nizozemka obračun predala ob zaostanku z 0:1 v nizih, lani oktobra v Pekingu pa je Bertensova slavila z 2:1 v nizih. Na ženskem turnirju se je danes v prvem krogu poslovila 15. nosilka, Nemka Angelique Kerber, ki je izgubila proti Čehinji Katerini Siniakovi. Napredovala pa je lanska finalistka OP Francije, Čehinja Marketa Vondroušova, ki je ugnala Japonko Misaki Doi.

V ženski konkurenci dvojic bo v italijanski prestolnici nastopila tudi Andreja Klepač, ki bo skupaj s Čehinjo Lucie Hradecko nastopila v sredo. Njuni tekmici bosta AvstralkiEllen Perez in Storm Sanders. Aljaž Bedene, najboljši slovenski teniški igralec, je v Rimu izpadel v drugem krogu kvalifikacij.



Izidi, Rim, WTA (1.692.169 evrov), 1. krog:

Marketa Vondroušova (Češ/12) - Misaki Doi (Jap) 6:1, 4:6, 6:4;

Katerina Siniakova (Češ) - Angelique Kerber (Nem/15) 6:3, 6:1;

Arantxa Rus (Niz) - Iga Swiatek (Pol) 7:6 (5), 6:3;

Irina Begu (Rom) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 6:2, 6:2;

Polona Hercog (Slo) - Kaja Juvan (Slo) 4:6, 6:4, 6:1.