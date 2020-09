Polono Hercog po tesnem obračunu ugnala lanska finalistka OP Francije

Polona Hercog je tako še v 23. nastopu na turnirjih serije WTA premier 5, druga najvišja raven ženskih turnirjev, ostala brez nastopa v četrtfinalu. Drevi je zapravila lepo priložnost, potem ko je v prvem nizu prevladovala proti 21-letni Čehinji Marketi Vondroušovi, sicer 18. igralki na računalniški lestvici WTA. V tretji igri je prišla do odvzema servisa, nato pa vajo ponovila še dvakrat in prvi niz osvojila po vsega 27 minutah. V drugem nizu je nato izgubila deset minut trajajočo prvo igro, na kar je povsem popustila in do konca niza osvojila le eno igro. Pred odločilnim nizom je 29-letna Mariborčanka potrebovala zdravniško pomoč za načet hrbet oziroma bok. Začetek tretjega niza pa je bil na las podoben uvodu drugega. Vondroušova je hitro prišla do odvzema servisa in povedla s 3:0. Najboljša slovenska igralka se ni predala in je v sedmi igri prišla do "rebreaka" ter nato po fizično naporni osmi igri vendarle izenačila na 4:4. Hercogova je v 11. igri prišla do petega odvzema servisa v dvoboju. Servirala je za zmago, a je Čehinja izenačila in izsilila podaljšano igro. V njej je bila Čehinja bolj potrpežljiva in se bo v četrtfinalu pomerila z Ukrajinko Jelino Svitolino.

Hercogova, 50. igralka sveta, je v drugem krogu turnirja v Rimu proti Bertensovi (7. WTA) dosegla šele drugo zmago v karieri proti igralki iz prve deseterice, v prvem krogu pa je v vseslovenskem obračunu ugnala Kajo Juvan po treh nizih.



Izidi:

Rim, ATP (3.465.045 evrov):

- osmina finala:

Novak Đoković (Srb/1) - Filip Krajinović (Srb) 7:6 (7), 6:3;

Dominik Koepfer (Nem) - Lorenzo Musetti (Ita) 6:4, 6:0;

Matteo Berrettini (Ita/4) - Stefano Travaglia (Ita) 7:6 (5), 7:6 (1);

Casper Ruud (Nor) - Marin Čilić (Hrv) 6:2, 7:6 (6)

Denis Shapovalov (Kan/12) - Ugo Humbert (Fra) 6:7 (5), 6:1, 6:4;

Grigor Dimitrov (Bol/15) - Jannik Sinner (Ita) 4:6, 6:4, 6:4;

Diego Schwartzman (Arg/8) - Hubert Hurkacz (Pol) 3:6, 6:2, 6:4;

Rafael Nadal (Špa/2) - Dušan Lajović (Srb) 6:1, 6:3.

Rim, WTA (1.692.169 evrov):

- osmina finala:

Simona Halep (Rom/1) - Dajana Jastremska (Ukr) 7:5, 6:4;

Julija Putinceva (Kaz) - Jelena Ribakina (Kaz/10) 4:6, 7:6 (3), 6:2;

Viktorija Azarenka (Blr) - Darja Kasatkina (Rus) 6:6, predaja;

Garbine Muguruza (Špa/9) - Johanna Konta (VBr/7) 6:4, 6:1;

Marketa Vondroušova (Čeh/12) - Polona Hercog (Slo) 1:6, 6:1, 7:6 (5);

Jelina Svitolina (Ukr/4) - Svetlana Kuznjecova (Rus) 7:6 (6), 6:4;

Elise Mertens (Bel/11) - Danka Kovinić (Crg) 6:4, 6:4;

Karolina Pliškova (Češ/2) - Ana Blinkova (Rus) 6:4, 6:3.