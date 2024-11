'Pomanjkanje izkušenj bomo nadoknadili s srčnostjo in bojevitostjo'

OGLAS

Izbrana vrsta rokometašic bo na letošnje prvenstvo stare celine odpotovala v krepko pomlajeni zasedbi. Črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Dragan Adžić na Tirolskem ne bo mogel računati kar na deset igralk, ki so poleti nastopile na olimpijskih igrah. Večina nosilk se je po igralskem vrhuncu v Parizu odločila za slovo od izbrane vrste, nekatere so končale kariero, druge pa so si privoščile premor. Emi Hrvatin in Neni Črnigoj sta poškodbi onemogočili nastop, Valentina Klemenčič pa se je nastopu odpovedala iz osebnih razlogov.

Erin Novak FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ekipa za deveti slovenski nastop na evropskih prvenstvih se je začela zbirati v ponedeljek. Tedaj selektor Adžić še ni imel na voljo vseh izbrank, je pa zato, podobno kot v oktobrski akciji, uvodni dan na treninge povabil še nekaj obetavnih igralk iz slovenske lige. Črnogorec na slovenski klopi je tako na delu od blizu spremljal Niko Vuk, Tinkaro Kogovšek, Laro Bukovec, Azro Zulić, Niko Ocepek in Laro Kolobarić. V polni zasedbi se je ekipa zbrala v torek in z obilo delovne vneme začela nove treninge.

Iz skupine E bosta napredovali najboljši izbrani vrsti ter se nato križali z najboljšima dvema iz skupin D (Danska, Švica, Hrvaška in Ferski otoki) ter G (Nizozemska, Nemčija, Islandija in Ukrajina).

Na dopoldanskem treningu ni sodelovala le Nataša Ljepoja, ki jo po udarcu v hrbet na klubski tekmi minulega vikenda reprezentančna terapevtska služba še pripravlja na vrnitev na igrišče. "Ta generacija deklet v reprezentanci potrebuje več dela na treningih in drugačno osredotočenost. Od prvega skupnega treninga v tej ekipi vladata pozitivna energija in velika želja. Za dres z državnim grbom so pripravljene storiti praktično vse. Tega smo izredno veseli. To dodatno energijo daje tudi štabu reprezentance," navdušenja še naprej ne skriva Adžić.

Dragan Adžić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Prvi dnevi na reprezentančnih pripravah so vedno posebni. Dekleta pridemo na zbor nasmejana in polna energije. Verjamem, da bo v našem primeru tako tudi vse do začetka evropskega prvenstva in tudi na njem," je ob prihodu na reprezentančne priprave dejala Erin Novak, ki jo v novi podobi reprezentance čaka večja vloga, kot je je bila vajena do sedaj. Nekdanja kapetanka kadetske in mladinske reprezentance je še dodala: "Želim si, da zadržimo pozitivno energijo, se na treningih borimo in kažemo veliko voljo. Reprezentanca vsaki izmed nas pomeni nekaj velikega. Če vsaka izmed nas v sebi ne bi imela nekaj več, ne bi bila del te ekipe. Tudi zato smo željne dokazovanja v slovenskem dresu, še vedno pa smo na koncu ekipa, ki lahko le skupaj napravi dober rezultat," še pravi Erin Novak, ki bo imela veliko večjo vlogo v ekipi kot doslej.

"Prvi pripravljalni dnevi so vedno nekaj posebnega. Punce na reprezentančne zbore vedno pridemo dobre volje in polne energije. Verjamem, da nas bo to razpoloženje in občutje spremljajo tudi na evropskem prvenstvu. Igralke se bomo borile po najboljših močeh, vsaka si želi biti na 110 odstotkih," je dejala Novakova. Slovenske rokometašice bodo do torkovega odhoda v Avstrijo celotne priprave opravile v Ljubljani.

Dragan Adžić na Tirolskem ne bo mogel računati kar na deset igralk iz francoske prestolnice. Med njimi so vse največje zvezdnice in dolgoletne nosilke igre Ana Gros, Elizabeth Omoregie, Tamara Mavsar, Barbara Lazović, Amra Pandžić, Alja Varagić in Nina Spreitzer.

Vmes jih čaka tudi pripravljalna tekma s Črno goro. "Od srede do petka bomo opravljali skupne treninge z reprezentanco Črne gore in vmes z njo v Ajdovščini odigrali tudi pripravljalno tekmo. V soboto nas skupni trening čaka tudi z ekipo Krima. Z ljubljansko ekipo smo to izvedli že v preteklih dveh reprezentančnih tednih novega olimpijskega ciklusa in verjamem, da je bilo to koristno za vse. Po vikendu bomo začeli počasi oblikovati seznam 18 igralk, ki bodo odpotovale na evropsko prvenstvo," je pogled na dneve do odhoda na tekmovanje še vrgel slovenski selektor.

Maja Svetik FOTO: Damjan Žibert icon-expand