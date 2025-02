Pomemben dan za Krimovke: poraz proti Romunkam bi lahko že bil ključen

Rokometašice Krima Mercatorja danes čaka tekma, ki bo zelo pomembna za njihov preboj v končnico Lige prvakinj. Ljubljančanke so namreč v črnem nizu sedmih zaporednih porazov, domača tekma proti romunski Glorii Bistriti pa jim prinaša priložnost, da se le vrnejo na zmagovalna pota in utrdijo na prvih šestih mestih, ki še prinašajo možnost napredovanja. Slovensko-romunski obračun si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO, s prenosom začnemo ob 17.45.

Krimovke preživljajo težko obdobje. Na zadnjih sedmih tekmah so vknjižile sedem porazov, premoč so morale dvakrat priznati zasedbi iz Bukarešte, Fenerbahčeju in Metzu, izgubile pa so tudi na zadnji tekmi proti Storhamarju. Ta črn niz pomeni, da bi bila ob novem porazu proti Glorii njihova uvrstitev v dodatne kvalifikacije za napredovanje v četrtfinale že zelo ogrožena. Preobrata v formi tigric ni prinesla niti menjava trenerja, ko je sredi decembra Črnogorca Dragana Adžića na klopi Krima zamenjal uveljavljeni španski strateg Ambros Martin. Vendarle pa novi trener Ljubljančank opaža napredek v igri svojih varovank.

Ambros Martin v igri svojih varovank opaža napredek. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Za nami so zahtevne tekme, ampak opaziti je nekaj sprememb. Ne samo v tekmah, pač pa tudi na treningih. Ne smemo preveč razmišljati o preteklosti, ampak se osredotočiti na proces, ki bo spremenil stvari na bolje. Res si želimo dobrih rezultatov in verjamem, da je ekipa tega sposobna," je prepričan Španec.

Tigrice so sicer na prejšnjem medsebojnem obračunu v gosteh Romunke premagale s 35:30, a v vrstah Krima se zavedajo, da to ni nikakršno zagotovilo za zmago in da je pred njimi zelo težka tekma. Dodatna težava za Krimovke je poškodba Nine Zulić, ki si je zlomila prst na roki, je pa za nekaj pozitive poskrbelo podaljšanje sodelovanja z Majo Vojnovič. Slovenska reprezentančna vratarka je namreč pogodbo z ljubljanskim klubom podaljšala do leta 2027. Ali se bodo Krimovke z zmago uspele obdržati na šestem mestu, ki še prinaša možnost napredovanja v četrtfinale, boste lahko v živo spremljali na Kanalu A in VOYO, s prenosom začnemo ob 17.45.

Krim Mercator - Gloria FOTO: 24ur.com icon-expand

Prvo mesto v skupini A sicer zaseda Metz, tri točke manj od Francozinj pa imajo rokometašice Ferencvaroša. Sledita CSM Bukarešta in Podravka, pred šestouvrščenimi Krimovkami pa so še rokometašice Storhamarja. Zadnji dve mesti v skupini zasedajo današnje nasprotnice Krimovk, Gloria Bistrita in Nykobing. Najboljši ekipi po rednem delu tekmovanja se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakata dodatni tekmi za uvrstitev med najboljših osem.

