Pomembna zmaga Krima v boju za izločilni del Lige prvakinj

Ljubljanska ekipa je drugič v tej sezoni na kolena položila Kastamonu, po zmagi v Turčiji s 24:23 je danes v Sloveniji slavila s 36:28. Naslednjo tekmo bo igrala 9. februarja, ko bo v okviru zaostale tekme 11. kroga gostovala v francoskem Metzu, le tri dni kasneje pa se bo v 13. krogu v gosteh pomerila z zadnjimi zmagovalkami Lige prvakinj iz norveškega Kristiansanda.

Izbranke Natalije Derapasko so na današnjem dvoboju proti najslabšim mednarodnim tekmicam v tej sezoni osvojile načrtovani točki in se začasno povzpele na šesto mesto v skupini, ki jim prinaša nastop v osmini finala. Po nepopolnem krogu je v vodstvu Györ z 22 točkami, Kristiansand jih je zbral 16, Metz 14, CSKA Moskva 12, Odense 11, Krim sedem, Sävehof šest, Kastamonu pa je brez točk.

Ljubljančanke so vse dvome o tretji zmagi – poleg dveh nad Kastamonujem so premagale in izenačeno igrale z moskovskim CSKA – razrešile v prvi polovici tekme. Na krilih učinkovite srbske krilne igralke Katarine Krpež-Šlezak, ki je v prvi polovici tekme dosegla devet golov, so se na veliki odmor podale z lepo prednostjo 18:10.

V drugem polčasu se je bolj ali manj nadaljevala igra mačke z mišjo, končni izid zgovorno priča o neenakovrednem obračunu v Stožicah. Končna razlika bi bila lahko še višja, a je Derepaskova priložnost za dokazovanje ponudila manj obremenjenim igralkam v tej sezoni. Ljubljančanke so največ vodile za enajst golov (29:18, 30:19, 33:22 in 34:23).

Poleg Krpež-Šlezakove, ki je na koncu dosegla 13 golov, je bila druga najbolj učinkovita novinka v dresu Krima. Komaj 17-letna Betchaidelle Ngombele je v razmeroma kratki minutaži dosegla štiri zadetke.