Pomembna zmaga Slovencev v tesnem dvoboju

Slovenski trener je tedaj nemudoma segel po minuti odmora, ki je njegovim izbrancem dobro dela. Na igrišču so znova vzpostavili ravnotežje in kljub kratki klopi – od uvodne tekme zaradi poškodbe kolena Nejca Hriberška igrajo le s 15 igralci, v 20. minuti pa je direktni rdeči karton prejel še Tio Malović – vseskozi dihali za ovratnik šestouvrščeni reprezentanci z lanskoletnega evropskega prvenstva.

Zatem je slovenski obrambi nekoliko padla koncentracija, na nasprotni strani pa se je razigral vratar Leon Theodor Bergmann , na katerega ima ta slovenska rokometna generacija grenke spomine. Pred dvema letoma jo je namreč zagodel na medsebojni tekmi svetovnega prvenstva do 19 let, ko je k zmagi Avstrije z 28:25 pripomogel s 23 obrambami ob 49-odstotni uspešnosti. Bergmann je z bravuroznimi obrambami poskrbel, da je ob koncu 15. minute avstrijska vrsta prišla do zasuka in povedla s 7:6, tri minute za tem pa še z 8:6.

Slovenci so svoj trenutek dočakali v 24. minuti. Najprej je ob igralcu več v polju med vratnicama uspešno posredoval Šalamon, Luka Kačičnik je preko celotnega igrišča zadel nebranjeno mrežo za 11:10, po novi uspešni obrambni akciji pa je v prazen gol žogo pospravil še Kovačević in izid poravnal na 11:11. Z neodločenim izidom (14:14) sta ekipi zaključili tudi uvodnih 30 minut dvoboja.

V svojem zadnjem napadu je Slovenija dolgo časa iskala rešitev in naposled obrambo tekmecev izigrala z odlično podajo Aljuša Anžiča na levo krilo, kjer pa je poskus Jona Turka zaustavil Bergmann. Slabe pol minute pred zadnjo sireno je po minuti odmora segla Avstrija, nato pa krenila v napad za izenačenje. Slovenci so z dvema prekrškoma uspešno zaustavili njene poskuse. Za zaključni strel so ji naposled ostale tri sekunde. Poskusil je Clemens Möstl, a z devetmetrske črte z leve strani, mimo visoko in dobro postavljenega slovenskega bloka, streljal mimo vrat.

"Za nami je izjemna tekma, polna borbenosti. Od prve do zadnje minute se je rezultatska krivulja gibala gor in dol. Ključno je bilo, da se nismo predali, pustili srce na igrišču ter pokazali, da smo letos prava ekipa, ki se bori eden za drugega. Ne želimo popuščati. Gremo naprej in videli bomo, kam nas bo to pripeljalo," je po pomembni zmagi dejal Ključanin, s šestimi goli najuspešnejši v slovenski vrsti. Po štiri so dodali Lucijan Korošec, Ahmed Begić, Kovačević in Dragić.

Izbranci trenerja Klemna Luzarja po prvem krogu skupine I s tremi točkami zasedajo drugo mesto, a imajo, z izjemo razlike med danimi in prejetimi zadetki, identičen izkupiček kot vodilna Norveška, s katero so jo v sredo na uvodni tekmi prvega dela prvenstva iztržili neodločen izid (33:33).

Na preostali tekmi drugega dela se bodo Slovenci v torek ob 14. uri pomerili z Madžarsko, ki je s ponedeljkovim porazom proti Norveški (33:37) in v skupinskem delu proti Avstriji (21:22) že izgubila možnosti za preboj na tekme za najvišja mesta. Slovenski reprezentanci bi četrtfinale zagotovo prinašala že točka, kakšen dodaten scenarij pa se lahko pojavi po koncu uvodne tekme, na kateri se bodo ob 11.45 merili Norvežani in Avstrijci.