'Pomembno je, da reprezentanca nadaljuje redno uvrščanje na velika tekmovanja'

Izbranke črnogorskega strokovnjaka Dragana Adžića so ob tokratni zmagi v četrtek slavile proti Latviji, a v povsem pomlajeni zasedbi, pred tem pa so zmagale dvakrat, proti Latviji doma in Italiji v gosteh, dvakrat pa so bile od Slovenk prepričljivo boljše Francozinje.

Slovensko izbrano vrsto naslednji teden čaka še pomembnejši preizkus, v Neu-Ulmu se bo namreč borila za prvo olimpijsko vozovnico v zgodovini. Od četrtka do nedelje bodo tekmice domačinke Nemke, Paragvajke in Črnogorke. "Ta tekma nam je veliko pomenila v luči olimpijskih kvalifikacij v Neu-Ulmu. Cilj je bil vrniti dekletom miselnost, ki so jo imela pred tekmama s Francijo. To nam je uspelo. Priložnost za igro so dobile vse igralke in vse so tekmo zaključile zdrave. Uspelo nam je preizkusiti vse taktične zamisli, na koncu pa z visoko zmago potrditi uvrstitev na evropsko prvenstvo. Vesel sem, da ima Slovenija tako visoko pozicijo v evropskem rokometu. S tem se lahko nadejamo na papirju nekoliko lažjih tekmic v boju za svetovno prvenstvo," je po končanih evropski kvalifikacijah dejal selektor Dragan Adžić in pozornost povsem usmeril proti olimpijskim kvalifikacijam.