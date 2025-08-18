Pomlajen kader, nov trener, znižan proračun, a zato večja motivacija

- FOTO: 24ur.com
Vodenje članske ekipe ženskega rokometnega kluba iz Ljubljane, Krima Mercatorja, bo v prihodnjih treh sezonah prevzel 33-letni Žiga Novak, slovenski strokovnjak z izkušnjami doma in na tujem. Ambrosio Martin, ki je ekipo vodil v drugem delu sezone, bo s svojimi bogatimi izkušnjami odslej pomagal klubu kot svetovalec. Mladi strateg Žiga Novak bo razpolagal s precej spremenjeno zasedbo v primerjavi s prejšnjo sezono. "Kam lahko posežemo, je težko reči, smo še v pripravljalnem obdobju. Daleč od tega, da je to izgovor, tekmeci so zahtevni, a si na čisto vsaki tekmi želimo zmagati, v prvi vrsti pa pokazati dobro igro," je dejal Novak.
Ljubljano je zapustilo kar nekaj ključnih igralk, kot so Tjaša Stanko, Ana Gros, Črnogorki Itana Grbić in Tatjana Brnović, Brazilka Barbara Arenhart, Španka Jennifer Guttierez in Kongovka Betchaidelle Ngombele, nekdanji slovenski reprezentantki Alja Varagić in Amra Pandžić ter Črnogorka Jovanka Radičević pa so se igralsko upokojile.
Prišle pa so mlade slovenske igralke Lana Puncer, Ema Marković in Tinkara Kogovšek, Hrvatica Andjela Žagar, Srbkinja Milica Ignjatović, Jovana Risović, Sofie Bardrum in nazadnje še danska desna zunanja igralka Anne With Johansen.
Žreb je v prihahajoči sezoni slovenskim prvakinjam namenil skupino B, v kateri se bodo pomerile z naslednjimi ekipami: Odense Handbold (DAN), CSM Bucuresti (ROM), Brest Bretagne Handball (FRA), FTC Rail-Cargo Hungaria (MAD), RK Podravka Vegeta (HRV), Ikast Handbold (DAN) in Sola HK (NOR).
Igralski kader 2025/26:
Vratarke: Maja Vojnovič, Jovana Risović, Dijana Đajić
Zunanje igralke: Tamara Horaček, Nina Zulić, Grace Zaadi Deuna (srednje zunanje), Ana Abina, Tea Pogorelc (levi zunanji), Milica Ignjatović, Andjela Žagar, Anne With Johansen (desne zunanje)
Krilne igralke: Tamara Mavsar, Ema Abina, Tinkara Kogovšek (leva krila), Philomena Egger, Elena Erceg, Ema Marija Marković (desna krila)
Krožne napadalke: Sofie Bardrum, Manca Jurič, Lana Puncer
Strokovni štab: Žiga Novak (glavni trener), Vanja Kralj (pomočnik trenerja), Aljaž Pavlič (trener vratark), Marko Felja (kineziolog), Aldin Muharemović (vodja zdravstvene službe), Jaka Kravanja (vodja ekipe), dr. Klemen Stražar (uradni zdravnik)
