Drugi športi

Pomlajen kader, nov trener, znižan proračun, a zato večja motivacija

Ljubljana, 18. 08. 2025 17.49 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Marko Juvan
Krim Mercator vstopa v 31. zaporedno sezono v rokometni Ligi prvakinj. Podatek, ki mu na mednarodni klubski sceni ni para. Ljubljančanke v sezono 2025/2026 vstopajo s svežo energijo. Ekipa je pomlajena, sestavljena iz kombinacije izkušenih igralk in nadarjenih mladih moči, ki bodo tvorile jedro Krimove družine na domačem in evropskem parketu. Po številnih kadrovskih spremembah bodo cilji v LP nižji kot v preteklih letih, medtem ko sta v domačih vodah pravzaprav obvezna osvojitev lige in pokala.

Novi trener Krima je Žiga Novak.
Novi trener Krima je Žiga Novak. FOTO: Luka Kotnik

Vodenje članske ekipe ženskega rokometnega kluba iz Ljubljane, Krima Mercatorja, bo v prihodnjih treh sezonah prevzel 33-letni Žiga Novak, slovenski strokovnjak z izkušnjami doma in na tujem. Ambrosio Martin, ki je ekipo vodil v drugem delu sezone, bo s svojimi bogatimi izkušnjami odslej pomagal klubu kot svetovalec. Mladi strateg Žiga Novak bo razpolagal s precej spremenjeno zasedbo v primerjavi s prejšnjo sezono. "Kam lahko posežemo, je težko reči, smo še v pripravljalnem obdobju. Daleč od tega, da je to izgovor, tekmeci so zahtevni, a si na čisto vsaki tekmi želimo zmagati, v prvi vrsti pa pokazati dobro igro," je dejal Novak.

Tamara Mavsar bo ena glavnih mentoric sicer močno pomlajeni zasedbi Krimovk.
Tamara Mavsar bo ena glavnih mentoric sicer močno pomlajeni zasedbi Krimovk. FOTO: Luka Kotnik

Ljubljano je zapustilo kar nekaj ključnih igralk, kot so Tjaša Stanko, Ana Gros, Črnogorki Itana Grbić in Tatjana Brnović, Brazilka Barbara Arenhart, Španka Jennifer Guttierez in Kongovka Betchaidelle Ngombele, nekdanji slovenski reprezentantki Alja Varagić in Amra Pandžić ter Črnogorka Jovanka Radičević pa so se igralsko upokojile.

Prišle pa so mlade slovenske igralke Lana Puncer, Ema Marković in Tinkara Kogovšek, Hrvatica Andjela Žagar, Srbkinja Milica Ignjatović, Jovana Risović, Sofie Bardrum in nazadnje še danska desna zunanja igralka Anne With Johansen.

Žreb je v prihahajoči sezoni slovenskim prvakinjam namenil skupino B, v kateri se bodo pomerile z naslednjimi ekipami: Odense Handbold (DAN), CSM Bucuresti (ROM), Brest Bretagne Handball (FRA), FTC Rail-Cargo Hungaria (MAD), RK Podravka Vegeta (HRV), Ikast Handbold (DAN) in Sola HK (NOR).

Igralski kader 2025/26:
Vratarke: Maja Vojnovič, Jovana Risović, Dijana Đajić
Zunanje igralke: Tamara Horaček, Nina Zulić, Grace Zaadi Deuna (srednje zunanje), Ana Abina, Tea Pogorelc (levi zunanji), Milica Ignjatović, Andjela Žagar, Anne With Johansen (desne zunanje)
Krilne igralke: Tamara Mavsar, Ema Abina, Tinkara Kogovšek (leva krila), Philomena Egger, Elena Erceg, Ema Marija Marković (desna krila)
Krožne napadalke: Sofie Bardrum, Manca Jurič, Lana Puncer
Strokovni štab: Žiga Novak (glavni trener), Vanja Kralj (pomočnik trenerja), Aljaž Pavlič (trener vratark), Marko Felja (kineziolog), Aldin Muharemović (vodja zdravstvene službe), Jaka Kravanja (vodja ekipe), dr. Klemen Stražar (uradni zdravnik)

rokomet krim mercator
Definbahija
18. 08. 2025 20.02
Torej bodo letos samo za +4 zmagavale vse tekme v Slo prvenstvu
ODGOVORI
0 0
