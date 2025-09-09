Pomlajena odbojkarska reprezentanca tretjič na SP

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo med 12. in 28. septembrom nastopila na svetovnem prvenstvu na Filipinih. Za Slovenijo bo to tretji nastop na SP, v Azijo pa je odpotovala dodobra spremenjena in pomlajena ekipa v primerjavi z nekaj zadnjimi reprezentančnimi uspehi. A po dobrih predstavah v ligi narodov, bodo pričakovanja visoka tudi na SP.

Rok Možič je nastop moral odpovedati zaradi poškodbe. FOTO: CEV icon-expand

V letošnjo reprezentančno poletje je slovenska moška izbrana vrsta krenila z novim selektorjem, na trenerskem stolčku je Italijan Fabio Soli zamenjal Romuna Gheorgheja Cretuja. Ob tem je precej spremenjena tudi igralska zasedba, manjkajo nekateri nosilci preteklih let. Premor si je med letošnjim poletjem privoščil Klemen Čebulj, Dejan Vinčić je zaključil reprezentančno pot. Poznala se bo tudi odsotnost Roka Možiča, ki bo moral zaradi poškodbe kolena izpustiti SP. Italijanski strateg na slovenski klopi je v Azijo popeljal 14 igralcev. Na seznamu so podajalca Gregor Ropret in Nejc Najdič, korektorja Tonček Štern in Nik Mujanović, srednji blokerji Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar in Janž Janez Kržič, sprejemalci Tine Urnaut, Žiga Štern, Rok Bračko in Luka Marovt ter prosta igralca Jani Kovačič in Grega Okroglič.

Fabio Soli je več kot zadovoljen z odnosom svojih varovancev. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Selektor zelo zadovoljen z delom in trudom

"Doma puščamo pomembne igralce te reprezentance in vedno iščeš in pogrešaš stvari, ki jih nimaš. Vseeno pa sem zelo zadovoljen z delom in trudom, ki ga ta ekipa vlaga, in s tem, kako so igralci, še posebej mlajši, napredovali skozi to poletje. To je bil tudi cilj, ki smo si ga zadali," je pred odhodom v Azijo dejal Soli. Šest mladih odbojkarjev, in sicer Bračko, Kržič, Marovt, Najdič, Okroglič in Mujanović bodo na SP igrali prvič. "Ne glede na vse niti ni pomembno, s katerimi igralci bomo stali na igrišču, saj je ta ekipa že dokazala, da lahko igra odbojko na najvišji ravni. To, kar smo naredili na treningih, moramo le še prenesti na tekme in tako, kot smo igrali v ligi narodov, moramo igrati tudi na SP," je takrat še dodal selektor.

Tine Urnaut bo skušal s soigralci narediti še korak naprej v primerjavi s prejšnjim SP. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V ligi narodov kljub drugačni zasedbi znova četrto mesto

Čeprav je slovenska reprezentanca prvi letošnji izziv začela s pomlajeno in spremenjeno zasedbo, pa se rezultatsko to v ligi narodov ni preveč poznalo. Na treh turnirjih in 12 tekmah so varovanci Solija zbrali sedem zmag in pet porazov, s šestim mestom pa napredovali na zaključni turnir. Na Kitajskem so nato Slovenci v četrtfinalu izločili olimpijske prvake Francoze. V polfinalu so bili boljši Italijani, v boju za bron pa so morali premoč priznati Brazilcem. Po ligi narodov so se Slovenci znova zbrali 12. avgusta in začeli priprave na SP. V primerjavi z ligo narodov sta se ekipi pridružila še izkušena Ropret in Pajenk. Zadnji dan avgusta so odpotovali na Japonsko, kjer so odigrali dve pripravljalni tekmi z domačim klubom Blazers Sakai. Na obeh tekmah v Osaki so domači klub ugnali s 3:0, ob tem pa dobili še dodaten četrti niz. Na Filipine so slovenski odbojkarji prispeli v ponedeljek in opravili prvi trening. Do začetka mundiala bodo v Manili odigrali še pripravljalni tekmi z Iranom, ta bo na vrsti danes, in Argentino, ki bo na sporedu v sredo.

V skupini z Nemčijo, Bolgarijo in Čilom

Slovenska reprezentanca bo nastope na letošnjem SP v dvorani Mall of Asia v Pasayu na obrobju Manile začela v soboto ob 15. uri proti Čilu. To bo na papirju najlažji tekmec, saj so Čilenci na svetovni lestvici 27. reprezentanca, Slovenija je sedma. V okviru skupine E jih nato v ponedeljek ob 11.30 čaka dvoboj z Bolgarijo (16. reprezentanca na svetu), ki je v ligi narodov Slovenijo premagala, za konec pa v sredo, 17. septembra, ob 15. uri še tekma s starimi znanci s SP Nemci. Ta bo na papirju najtežja, saj je Nemčija na jakostni lestvici zgolj mesto za Slovenijo. V izločilne boje se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci. Dvoboji osmine finala se bodo začeli 20. septembra, SP pa se bo s tekmama za medalje končalo 28. septembra.

Slovenija sodi v širši krog favoritov. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Slovenci tretjič na mundialu, naslov branijo Italijani