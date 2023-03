Pomlajene Slovenke visoko zmagale na Slovaškem

Za varovanke črnogorskega stratega Dragana Adžića na slovenski klopi je to prva reprezentančna akcija po lanskem domačem evropskem prvenstvu, na katerem so Slovenke zasedle osmo mesto. V prvem delu so dosegle dve zmagi, v drugem še eno, ob treh porazih pa končale v zlati sredini nastopajočih na prvenstvu stare celine.



Slovenska reprezentanca je na gostujočem parketu zagospodarila že v uvodnih minutah in zgodaj prišla do vodstva proti Slovakinjam. S čvrsto obrambo, ki je uspehe Slovenkam prinašala že na domačem evropskem prvenstvu v novembru, so tekmicam v prvih 30 minutah dovolile do zgolj enajstih zadetkov, še največ težav jim je povzročala Barbora Lancz, ki so jo slovenski ljubitelji ženskega rokometa imeli priložnost spoznati leta 2021, na evropskem prvenstvu za dekleta do 19 let v Celju. Na drugi strani sta slovenski voz v napadu vlekli predstavnici iste generacije, Erin Novak in Valentina Klemenčič. Slovenska izbrana vrsta je na odmor med polčasoma odnesla prednost štirih zadetkov.