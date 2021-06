Ponomarenko Janićeva in Ostermanova peti na 500-metrski razdalji

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman

V velikim finalu sta se prepričljive zmage veselili Madžarki Donuta Kozakin Dora Bodonyi. Poljakinji Karolina Naja inAnna Pulawska sta zaostali 1,245 sekunde, Belorusinji Volha Hudzenka inMarina Litvinčuk pa natančno tri stotinke sekunde več.

Slovenki sta bili od odličja oddaljeni slabi 1,2 sekunde.