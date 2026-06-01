'Ponosen sem na to, da je v ekipi veliko domačih fantov'

Celje, 01. 06. 2026 11.41 pred 43 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.V. Matic Flajšman
Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov

Arhitekt odlične sezone Celja Pivovarne Laško je poleg rokometašev nedvomno njihov trener Klemen Luzar. Med prijatelji priljubljeni "Luzi" je s šampionsko vizijo, velikim pogumom in odločnostjo ponudil veliko prostora in časa za dokazovanje številnih nadobudnim mladeničem iz domačega okolja, ki so mu za zaupanje in izjemno vodenje skozi sezono vrnili z vrhunskimi predstavami na igrišču.

V pogovoru z našim novinarskim kolegom Maticem Flajšmanom je glavni trener rokometašev Celja Pivovarne Laško večkrat izpostavil besedo čustva, ki so Klemna Luzarja preplavila takoj po zaključku druge finalne tekme domačega prvenstva proti Slovanu, ko je postalo jasno, da se je lovorika za najboljšega v državi vrnila v hram slovenskega rokometa. 

"Menim, da polna dvorana Zlatorog pove vse. Prisotno je bilo veliko čustev, predvsem smo skušali ohranjati treznost in mirnost na igrišču. Brez tega nam tokrat ne bi uspelo. Res sem ponosen na to ekipo, na te igralce, ki so znova pokazali, da v sebi premorejo nekaj več; ogromno talenta, znanja in tudi veliko željo po dokazovanju. Za nami je dolga in naporna sezona, za katero smo že pred njenim začetkom napovedali, da nas zanima napad na vse tri lovorike - obe domači in evropsko. V praksi se je potrdilo, da to niso bile prazne besede," je uvodoma dejal novopečeni rokometni državni prvak.

Glavni trener rokometašev Celja Pivovarne Laško Klemen Luzar (desno) v objemu z Andražem Makucem (levo), ki bo v naslednji sezoni igral v Romuniji.
Glavni trener rokometašev Celja Pivovarne Laško Klemen Luzar (desno) v objemu z Andražem Makucem (levo), ki bo v naslednji sezoni igral v Romuniji.
FOTO: Damjan Žibert

Ko se človek na hitro ozre po igralskem kadru nekdanjega evropskega klubskega prvaka, mu hitro postane jasno, zakaj je Luzar še toliko bolj ponosen na letošnje dosežke.

"Ponosen sem tudi na dejstvo, da je bila letošnja ekipa sestavljena pretežno iz domačih fantov, Celjanov, Slovencev. Dokazali smo, da je tudi takšna pot lahko več kot uspešna. Z nekaterimi delam že vrsto let, nekaj fantov smo še dodali, prilagodili nekoliko vse skupaj tej mladosti in lepi dosežki so tu," pravi eden bolj nadarjenih slovenskih rokometnih strokovnjakov in nadaljuje.

Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov.
Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov.
FOTO: Damjan Žibert

"Čeprav smo dosegali veliko število zadetkov, je ta ekipa zelo dobra tudi v obrambi. Vse smo stavili na agresivno obrambo in hitre prehode v protinapade, obenem pa smo vrnili publiko na tribune. Na to sem še posebej ponosen."

Prav polne tribune Zlatoroga so bile pika na i izjemni celjski sezoni.

"Kdo bi si mislil, da bomo polne tribune v Zlatorogu doživeli že v tej sezoni. Očitno smo nekaj delali prav, da so naši zvesti navijači prepoznali naš trud, številna odrekanja in veliko željo po uspehu. Jaz kot domačin, Celjan, sem v preteklosti že doživel nič koliko podobnih večerov, ko se je v Zlatorogu trlo ljudi. Vesel sem, da je neka nova generacija to doživela na lastni koži in ne samo preko zgodb svojih staršev," je zaključil Luzar.

rokomet slovensko prvenstvo celje pivovarna laško grosist slovan klemen luzar

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

zmerni pesimist
01. 06. 2026 13.06
Upam da glavnina mladih fantov ostane potem bo tudi gledalcev več
