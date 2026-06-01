'Ponosen sem na to, da je v ekipi veliko domačih fantov'

V pogovoru z našim novinarskim kolegom Maticem Flajšmanom je glavni trener rokometašev Celja Pivovarne Laško večkrat izpostavil besedo čustva, ki so Klemna Luzarja preplavila takoj po zaključku druge finalne tekme domačega prvenstva proti Slovanu, ko je postalo jasno, da se je lovorika za najboljšega v državi vrnila v hram slovenskega rokometa. "Menim, da polna dvorana Zlatorog pove vse. Prisotno je bilo veliko čustev, predvsem smo skušali ohranjati treznost in mirnost na igrišču. Brez tega nam tokrat ne bi uspelo. Res sem ponosen na to ekipo, na te igralce, ki so znova pokazali, da v sebi premorejo nekaj več; ogromno talenta, znanja in tudi veliko željo po dokazovanju. Za nami je dolga in naporna sezona, za katero smo že pred njenim začetkom napovedali, da nas zanima napad na vse tri lovorike - obe domači in evropsko. V praksi se je potrdilo, da to niso bile prazne besede," je uvodoma dejal novopečeni rokometni državni prvak.

Glavni trener rokometašev Celja Pivovarne Laško Klemen Luzar (desno) v objemu z Andražem Makucem (levo), ki bo v naslednji sezoni igral v Romuniji. FOTO: Damjan Žibert

Ko se človek na hitro ozre po igralskem kadru nekdanjega evropskega klubskega prvaka, mu hitro postane jasno, zakaj je Luzar še toliko bolj ponosen na letošnje dosežke. "Ponosen sem tudi na dejstvo, da je bila letošnja ekipa sestavljena pretežno iz domačih fantov, Celjanov, Slovencev. Dokazali smo, da je tudi takšna pot lahko več kot uspešna. Z nekaterimi delam že vrsto let, nekaj fantov smo še dodali, prilagodili nekoliko vse skupaj tej mladosti in lepi dosežki so tu," pravi eden bolj nadarjenih slovenskih rokometnih strokovnjakov in nadaljuje.

Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov. FOTO: Damjan Žibert