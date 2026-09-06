'Ponovno sem dokazal, da sem v svetovnem vrhu'

V konkurenci sedmih tekmovalk je bila slovenska rekorderka Tina Šutej med petimi, ki so preskočile štiri metre in 70 centimetrov. A to ji je uspelo v prvem poskusu, kar je bilo odločilno za visoko uvrstitev, saj sta Američanki, olimpijska prvakinja Katie Moon ter Emily Growe , potrebovali več poskusov. Slovenka je pred tem sicer v prvem poskusu preskočila 440 centimetrov, na 455 pa je bila enkrat neuspešna.

"Glede na pogoje je Tina Šutej zelo dobro nastopila. Trših palic za kaj več pa ni mogla uporabiti, tudi zaradi pogojev, ki so bili zaradi nižjih temperatur kar zahtevni. Sedaj jo čaka še super svetovno prvenstvo v Budimpešti in miting na osredjem trgu v Celju," je povedal trener Šutej Milan Kranjc.

Od Slovencev je na mitingu nastopil tudi Matic Ian Guček. Na 400 metrov ovire je zasedel sedmo mesto, s časom 48,33 pa se ni približal svojemu državnemu rekordu. Spet je bil prepričljivo najboljši Brazilec Alison dos Santos, razdaljo je premagal v 45 sekundah in 80 stotinkah, s tem pa postavil rekord mitinga. Drugo mesto je zasedel Američan Trevor Bassitt, tretji pa je bil še en Brazilec Matheus Lima.