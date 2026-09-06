Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

'Ponovno sem dokazal, da sem v svetovnem vrhu'

Bruselj, 06. 09. 2026 07.41 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Matic Ian Guček

Tina Šutej je dosegla še en lep mednarodni uspeh. Na finalu diamantne lige v Bruslju je zasedla tretje mesto, preskočila je 470 centimetrov. Na višini 480 centimetrov, ki jo je letos že preskočila, je letvico trikrat podrla. Tako je boj za zmago prepustila Američanki Hani Moll in evropski prvakinji, Švicarki Angelici Moser, boljša je bila Američanka. Matic Ian Guček pa je v zadnji disciplini dneva na 400 metrov ovire osvojil sedmo mesto.

Tina Šutej
Tina Šutej
FOTO: Profimedia

V konkurenci sedmih tekmovalk je bila slovenska rekorderka Tina Šutej med petimi, ki so preskočile štiri metre in 70 centimetrov. A to ji je uspelo v prvem poskusu, kar je bilo odločilno za visoko uvrstitev, saj sta Američanki, olimpijska prvakinja Katie Moon ter Emily Growe, potrebovali več poskusov. Slovenka je pred tem sicer v prvem poskusu preskočila 440 centimetrov, na 455 pa je bila enkrat neuspešna.

Preberi še Čeh zmagal v Bruslju in osvojil diamantno ligo

"Glede na pogoje je Tina Šutej zelo dobro nastopila. Trših palic za kaj več pa ni mogla uporabiti, tudi zaradi pogojev, ki so bili zaradi nižjih temperatur kar zahtevni. Sedaj jo čaka še super svetovno prvenstvo v Budimpešti in miting na osredjem trgu v Celju," je povedal trener Šutej Milan Kranjc.

Od Slovencev je na mitingu nastopil tudi Matic Ian Guček. Na 400 metrov ovire je zasedel sedmo mesto, s časom 48,33 pa se ni približal svojemu državnemu rekordu. Spet je bil prepričljivo najboljši Brazilec Alison dos Santos, razdaljo je premagal v 45 sekundah in 80 stotinkah, s tem pa postavil rekord mitinga. Drugo mesto je zasedel Američan Trevor Bassitt, tretji pa je bil še en Brazilec Matheus Lima.

Matic Ian Guček
Matic Ian Guček
FOTO: Atletska zveza Slovenije

"Na prvi stezi je težko iztržiti dober izid, ampak glede na pogoje, tudi glede vetra, sem tekel zelo dobro, že drugouvrščeni je tekel nad 48 sekundami. Pri meni je pustil nekaj posledic tudi prejšnji rekordni tek v Švici. Tudi danes sem ponovno dokazal, da sem v svetovnem vrhu. S temi fanti se dobro razumem, srečujemo se skoraj na vsakem mitingu sedaj in se spodbujamo med seboj," je pojasnil Guček.

Preberi še Razočarani Norvežan ostro nad tekmeci: Kakšna druščina luzerjev

Tako kot Šutej ga konec naslednjega tedna čaka še novost v atletskem koledarju, super svetovno prvenstvo v Budimpešti.

atletika guček šutej

V napetem obračunu 'nove generacije' zmaga Ive Jovic, napredovala tudi Ribakina

24ur.com Tina Šutej tretja na diamantni ligi v Zürichu
24ur.com Kristjan Čeh prvič poražen v diamantni ligi, Tina Šutej tretja
24ur.com Šutejeva v senci svetovnih rekordov osma v Parizu
24ur.com Čeh drugi na diamantni ligi v Londonu, Alekna z rekordom
24ur.com Anita Horvat: v Eugenu s tekom na 800 metrov osvojila sedmo mesto
24ur.com Po 24 letih padel rekord Jolande Čeplak
24ur.com Tina Šutej na SP v Torunu za svojo osmo medaljo osvojila srebro
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zvezdnica pokazala še nikoli videne fotografije iz najstniških let
Si postal očka? Pripravi se na te spremembe
Si postal očka? Pripravi se na te spremembe
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
zadovoljna
Portal
Vsi se sprašujejo isto stvar o Nicole Kidman
Dnevni horoskop: Kozorogom bo pomembna bližina, škorpijone čaka strast
Dnevni horoskop: Kozorogom bo pomembna bližina, škorpijone čaka strast
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
vizita
Portal
Pozabite na trebušnjake: za raven trebuh je pomembnejša ta vaja, ki jo večina dela narobe
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Virusi se v šolah hitro širijo: navade, ki jih je dobro osvojiti, preden zboli vsa družina
Virusi se v šolah hitro širijo: navade, ki jih je dobro osvojiti, preden zboli vsa družina
cekin
Portal
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Imel je 31 milijard evrov, danes pa od Rusije zahteva ogromno odškodnino
Imel je 31 milijard evrov, danes pa od Rusije zahteva ogromno odškodnino
Milijonom je svetoval, kako obogateti. Zdaj priznava: dolgujem več kot milijardo evrov
Milijonom je svetoval, kako obogateti. Zdaj priznava: dolgujem več kot milijardo evrov
moskisvet
Portal
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Tri leta nihče ni vedel za njegovo bolezen: Stala mu je ob strani do konca
Tri leta nihče ni vedel za njegovo bolezen: Stala mu je ob strani do konca
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
dominvrt
Portal
Tehnološko čudo: Oaza sredi puščave, kjer je vedno 23 stopinj
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
Drobna travniška lepotica, ki so jo poznali že naši predniki
Drobna travniška lepotica, ki so jo poznali že naši predniki
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
okusno
Portal
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
voyo
Portal
Nadgradnja
Nadgradnja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Zmenek za starše
Zmenek za starše
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929