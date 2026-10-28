Popolna slovenska udeležba na rokometnem mundialu: reprezentanca, sodnika in prenosi

Slovenija bo na SP v Nemčiji igrala v skupini G, kjer so še Danska, ZDA in Angola. Za slovensko vrsto bo to 12. prvenstvu sveta, največji uspeh je dosegla leta 2017, ko je bila bronasta.
Pred SP še kvalifikacije za EP
Pred januarskim reprezentančnim vrhuncem v sezoni 2026/27 pa Slovenijo čakata še dve kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu 2028. Najprej bo 4. novembra v Kopru gostila BiH, tri dni kasneje pa v Celju še Izrael.
Slovenski selektor Uroš Zorman je za uvodni kvalifikacijski tekmi za nastop na celinskem tekmovanju na Portugalskem ter v Španiji in Švici, ki bo na sporedu med 13. in 30. januarjem 2028, nekoliko priredil svoj igralski kader. V njem so njegovi najbolj izkušeni in iz največjih rokometnih bitk prekaljeni izbranci, dodal pa jim je še nekatere rokometaše, ki se prebijajo v elitno izbrano vrsto.
V kvalifikacijski skupini 5 poleg Slovenije, BiH in Izraela nastopa še Češka. Slovenija se bo z njo dvakrat pomerila v prvi polovici marca prihodnje leto, zadnja kvalifikacijska obračuna z BiH in Izraelom pa bosta na sporedu mesec dni kasneje.
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