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Popolna slovenska udeležba na rokometnem mundialu: reprezentanca, sodnika in prenosi

Ljubljana, 28. 10. 2026 08.05 pred 3 urami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Bojan Lah in David Sok

Moška rokometna reprezentanca Slovenije bo med 13. in 31. januarjem 2027 igrala svetovnem prvenstvu v Nemčiji. Tam bo slovenske barve zastopal tudi sodniški par. Kot so sporočili z Rokometne zveze Slovenije, sta povabilo na SP dobila Bojan Lah in David Sok. Prenosi tekem rokometnega mundiala tudi na Kanalu A in VOYO.

Bojan Lah in David Sok
Bojan Lah in David Sok
FOTO: Profimedia

Slovenija bo na SP v Nemčiji igrala v skupini G, kjer so še Danska, ZDA in Angola. Za slovensko vrsto bo to 12. prvenstvu sveta, največji uspeh je dosegla leta 2017, ko je bila bronasta.

Pred SP še kvalifikacije za EP

Pred januarskim reprezentančnim vrhuncem v sezoni 2026/27 pa Slovenijo čakata še dve kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu 2028. Najprej bo 4. novembra v Kopru gostila BiH, tri dni kasneje pa v Celju še Izrael.

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Slovenski selektor Uroš Zorman je za uvodni kvalifikacijski tekmi za nastop na celinskem tekmovanju na Portugalskem ter v Španiji in Švici, ki bo na sporedu med 13. in 30. januarjem 2028, nekoliko priredil svoj igralski kader. V njem so njegovi najbolj izkušeni in iz največjih rokometnih bitk prekaljeni izbranci, dodal pa jim je še nekatere rokometaše, ki se prebijajo v elitno izbrano vrsto.

Uroš Zorman
Uroš Zorman
FOTO: Damjan Žibert

V kvalifikacijski skupini 5 poleg Slovenije, BiH in Izraela nastopa še Češka. Slovenija se bo z njo dvakrat pomerila v prvi polovici marca prihodnje leto, zadnja kvalifikacijska obračuna z BiH in Izraelom pa bosta na sporedu mesec dni kasneje.

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