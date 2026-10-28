Popolna slovenska udeležba na rokometnem mundialu: reprezentanca, sodnika in prenosi

Slovenija bo na SP v Nemčiji igrala v skupini G, kjer so še Danska, ZDA in Angola. Za slovensko vrsto bo to 12. prvenstvu sveta, največji uspeh je dosegla leta 2017, ko je bila bronasta.

Pred SP še kvalifikacije za EP



Pred januarskim reprezentančnim vrhuncem v sezoni 2026/27 pa Slovenijo čakata še dve kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu 2028. Najprej bo 4. novembra v Kopru gostila BiH, tri dni kasneje pa v Celju še Izrael.