Popov in Bubka zanikata, da bi prejela podkupnino za OI 2016

Oba legendarna športnika, sedaj tudi člana Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), sta obtožbe že zanikala.

"Povsem sem presunjen, ne razumem vsega skupaj okrog Ria de Janeira. Za Rio nisem niti glasoval. Lahko rečem, da nekdo laže, in to je zelo resno,"je za agencijo R-Sport dejal Aleksander Popov. Štirikratni olimpijski zmagovalec in šestkratni svetovni prvak je napovedal tožbo in obljubil tudi sodelovanje z etično komisijo Moka.

Podkupovanje v zameno za glasove

Prek Twitterja je obtožbe zanikal tudi Sergej Bubka, šestkratni zaporedni svetovni prvak v skoku s palico, olimpijski zmagovalec, ki je petintridesetkrat popravljal svetovne rekorde. Cabral je pred sodnikom dejal je, da je skupaj z nekdanjim predsednikom Olimpijskega komiteja Brazilije Carlosom Albertom Nuzmanom in brazilskim mogotcem Arthurjem Cesarjem Soaresomde Menezesom Filhom leta 2009 podkupil nekaj članov Moka v zameno za glasove za OI v Riu de Janeiru.

O Globo je poročal, da naj bi šlo za devet članov Moka, poimensko pa je Cabral omenil Popova in Bubko. Glasove naj bi zagotovil tedanji predsednik Mednarodne atletske zveze (Iaaf) Lamine Diack. Cabral, ki je obtožen korupcije in pranja denarja, je dejal, da je za omenjena izplačila vedel tudi tedanji brazilski predsednik Inacio Lula da Silva. Ta je to pred tem že nekajkrat zanikal.