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Drugi športi

Poraz v drugem krogu Đokovića oddaljil od zaključnega turnirja

Basel, 30. 10. 2026 08.39 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Novak Đoković na letošnjem zaključnem turnirju ATP verjetno ne bo nastopil

Srbski teniški as Novak Đoković je izpadel v drugem krogu turnirja serije ATP 500 v švicarskem Baslu. Na tekmovanju z nagradnim skladom 2,58 milijona evrov ga je po treh nizih izločil Nemec Jan-Lennard Struff. Devetintridesetletni Beograjčan ima tako le še minimalne možnosti za nastop na zaključnem turnirju v Torinu.

Novak Đoković je proti Janu-Lennardu Struffu dobil prvi niz po podaljšani igri, nato pa je v drugem nizu edini odvzem servisa uspel Nemcu v 12. igri. Tudi tretji niz je odločila podaljšana igra, v kateri je tretjo priložnost za zmago po dveh urah in 40 minutah izkoristil 36-letni Struff ter se uvrstil v današnji četrtfinale.

V Baslu je kasneje izpadel še prvi nosilec, Američan Ben Shelton, ki ga je presenetljivo izločil domačin Jerome Kym s 6:3, 6:7, 7:6. Američan si je že pred turnirjem v Baslu zagotovil mesto na zaključnem turnirju, ki bo med 15. in 22. novembrom.

Novak Đoković na letošnjem zaključnem turnirju ATP verjetno ne bo nastopil
Novak Đoković na letošnjem zaključnem turnirju ATP verjetno ne bo nastopil
FOTO: AP

Tja se uvrsti najboljših osem po dosežkih iz sezone 2026. Đoković je trenutno na 11. mestu z 2890 točkami. Poleg odločitev v Baslu in na Dunaju bo naslednji teden zadnjem mastersu sezone v Parizu na voljo še 1000 točk. Za upanje na 17. nastop na turnirju najboljše osmerice izkušeni Srb potrebuje vsaj finale in hitre poraze največjih tekmecev.

Mesto v Torinu sta si ob Sheltonu že izborila Nemec Alexander Zverev, ki bo sezono končal kot številka ena lestvice ATP, in Španec Carlos Alcaraz, medtem ko je Italijan Jannik Sinner zaradi težav s kolenom že končal sezono.

Zelo blizu nastopa v Torinu so še Rus Danil Medvedjev, Francoz Arthur Fils in Italijan Flavio Cobolli, ki pa se je v četrtek na Dunaju poškodoval, s čimer je njegov status za prvi nastop na zaključnem turnirju v zraku.

V igri poleg Đokovića ostajajo še Američani Frances Tiafoe, Taylor Fritz in Tommy Paul, Španec Rafael Jodar in Avstralec Alex de Minaur.

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