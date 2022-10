Domača dvorana ni bila dovolj, poraz Krima proti Ferencvarosu

Krimovke so proti madžarski zasedbi lovile svojo drugo zmago, toda po Bukarešti in Kristiansandu jih je premagal še Ferencvaros. Po izenačenem prvem polčasu so si Madžarke v prvih 15 minutah drugega dela priigrale otipljivo prednost, ki je niso več izpustile iz rok. Krim ima zdaj zmago in tri poraze v skupini A, medtem ko so Madžarke pri dveh zmagah in dveh porazih.

Tekmo so bolje začele madžarske gostje, ki so ob koncu pete minute povedle s 5:2. Toda izbranke Dragana Adžića so hitro reagirale in v 11. minuti je Tjaša Stanko zadela za prvo vodstvo Krima na tekmi s 6:5.

Gledalci so nato spremljali malenkost boljšo Krimovo ekipo, ki je trikrat povedla za dva zadetka, toda v 21. minuti ostala brez pomembne igralke, saj je rdeči karton dobila Darja Dmitrijeva. Igralke Ferencvarosa so nato same izničile prednost tekmic in znova prešle v vodstvo, na glavni odmor pa sta šli ekipi poravnani.