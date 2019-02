Dober začetek Ljubljančank ni bil dovolj, tretji zaporedni poraz Krimovk med elito

Po uvodnih porazih proti norveškemu Kristiansandu in romunski Bukarešti je Krimu na obračunu z madžarskim tekmecem dobro kazalo, a kot se je izkazalo, le v približno prvih 20 minutah. Za razliko od prvega so bile v drugem polčasu gostje ves čas v prednosti ter na koncu Krimu zadale nov poraz, ki ga zelo oddaljuje od boja za četrtfinale.

Izbranke Uroša Bregarja so tekmo začele po željah lepo polne kodeljevske dvorane. Sam uvod tekme je bil sicer precej raztresen, tako da je sploh prvi zadetek na tekmi šele po treh minutah in pol dosegla Polona Barić s sedmih metrov.

Sledile pa so povsem Krimove minute, v katerih je v vratih blestela Miša Marinček-Ribežl, ki je v prvih 16 minutah zbrala osem obramb (na koncu 12), v napadu pa so njene soigralke brez težave rešetale mrežo Ferencvarosa.

Tako je Marie-Paule Gnabouyou v sedmi minuti s svojim drugim golom na tekmi gostiteljice pripeljala že do prednosti s 5:0, ta pa je pozneje narasla že na 9:3. Sledile pa so črne minute domače ekipe.

Gostje, ki so svoj prvi gol dosegle v osmi minuti, so med 18. in 23. minuto naredile delni izid 5:0 ter se popolnoma približale domačinkam (9:8), v 30. minuti pa so prvič na tekmi izenačile, ko je s sedmih metrov zadela Katrin Gitta Klujber.

Ista igralka je v uvodu drugega polčasa poskrbela tudi za prvo vodstvo Madžark, ki so nato v 35. minuti prvič povedle za dva gola, v 37. pa za tri zadetke (15:12). V 45. minuti je Klujberjeva s sedmih metrov gostje popeljala že do vodstva z 19:15, tako želena zmaga se je Krimu vse bolj izmikala.

Domačinke pa so se še naprej borile, prepolovile zaostanek, imele priložnost tudi za približanje na zgolj zadetek, a je Barićeva zapravila protinapad. Madžarke so to kaznovale z novim golom in novim vodstvom za tri zadetke (20:17).

Dobrih osem minut pred koncem domačinkam ni uspelo unovčiti niti prednosti igralke več na igrišču, gostje pa so s sedmih metrov spet prišle do prednosti štirih golov (23:19). Sledilo je še nekaj zapravljenih protinapadov in čistih strelov domače ekipe, kar je na koncu pomenilo tudi poraz.

ri domačih je bila s šestimi zadetki najboljša Gnabouyoujeva, pri gostjah, pri katerih je vratarka Blanka Biro zbrala 20 obramb, pa je Klujberjeva tekmo končala z devetimi goli.

Krim Mercator - Ferencvaros 23:25 (10:10)