Poraz Slovenije na zadnji tekmi pred EP v futsalu

V prvem polčasu je bila igra precej bolj izenačena kot v nedeljo, ko je v polju prevladovala domača vrsta. Obe ekipi sta si priigrali nekaj lepih priložnosti, za odtenek nevarnejši pa so bili Poljaki, ki so v 12. minuti tudi povedli prek Patryka Holyja. Pet minut pozneje je Michal Kubik podvojil poljsko prednost, v zadnji minuti pa so gosti zadeli še vratnico.

V drugem polčasu je bila odločnejša Slovenija, ki je v 31. minuti zmanjšala zaostanek prek Mateja Fiderška in iskala izenačenje, toda v 39. minuti je nato čez celo igrišče zadel kar vratar gostov Michal Kaluza in tako Poljakom na 12. medsebojni tekmi s Slovenijo priigral drugo zmago, ki so jo slednji z dvema zadetkoma v prazno mrežo v zadnje pol minute le še potrdili. Igor Osredkar je vmes sicer dosegel drugi gol za Slovenijo.

Obračuna s Poljsko sta bili zadnji tekmi Slovenije pred EP, ki ga bo Nizozemska gostila med 19. januarjem in 6. februarjem. Slovenija bo igrala v skupini B s Kazahstanom, Italijo in Finsko. Svoji uvodni tekmi predtekmovanja bo igrala v Groningenu, kjer se bo najprej pomerila s Kazahstanom, potem pa še z Italijo. Za konec predtekmovanja bo v Amsterdamu igrala s Finsko.

Slovenska vrsta bo na evropskem prvenstvu članov igrala sedmič, doslej se je med evropsko elito merila v letih 2003, 2010, 2012, 2014, 2016 in 2018. Pred tremi leti je Nogometna zveza Slovenije gostila evropsko prvenstvo v športni dvorani Stožice, kjer so evropski prvaki postali Portugalci.