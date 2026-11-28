Dragan Adžić nikakor ni bil zadovoljen. FOTO: Profimedia

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so izgubile generalko pred odhodom na evropsko prvenstvo, ki bo med 3. in 20. decembrom v Romuniji in Turčiji ter na Slovaškem, Češkem in Poljskem. Njegove varovanke so na četrtkovi medsebojni tekmi v Labinu za zaprtimi vrati slavile z 28:26, na današnji tekmi, ki je bila odprta za javnost, pa so morale priznati premoč sosedam. Do 23. minute je bila tekma povsem enakovredna, v zadnjem delu prvega polčasa pa so Slovenke povsem popustile. Pri zaostanku z 11:12 so jim Hrvatice po delnem izidu 4:0 ušle na pet golov (11:16). V 37. minuti je zaostanek slovenskih rokometašic narasel na sedem golov (12:19), tega primanjkljaja pa vse do zadnjega zvoka sirene niso več mogle nadoknaditi. V 50. minuti so znižale na 19:23, v prelomnih trenutkih dvoboja pa gostiteljic niso ogrozile.

'S takšno igro ne bomo dosegli veliko'

"Tekma v Labinu je pokazala vse naše slabosti, ko ne igramo na visoki ravni v obrambi in napadu. Na bližnjem evropskem prvenstvu ne bomo dosegli veliko s tovrstno igro, hkrati pa se zavedam, da so moje varovanke sposobne veliko boljših predstav, kar so v preteklosti že dokazale. Verjamem, da se bomo vrnili v svoj ritem, je pa tudi res, da smo v zadnjem obdobju nekoliko bolj intenzivno vadili, čutila se je določena utrujenost. Poraz je za vse nas resno opozorilo pred odhodom v Oradeo," je po tekmi dejal 56-letni Adžić.

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