Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so izgubile generalko pred odhodom na evropsko prvenstvo, ki bo med 3. in 20. decembrom v Romuniji in Turčiji ter na Slovaškem, Češkem in Poljskem.
Njegove varovanke so na četrtkovi medsebojni tekmi v Labinu za zaprtimi vrati slavile z 28:26, na današnji tekmi, ki je bila odprta za javnost, pa so morale priznati premoč sosedam.
Do 23. minute je bila tekma povsem enakovredna, v zadnjem delu prvega polčasa pa so Slovenke povsem popustile. Pri zaostanku z 11:12 so jim Hrvatice po delnem izidu 4:0 ušle na pet golov (11:16).
V 37. minuti je zaostanek slovenskih rokometašic narasel na sedem golov (12:19), tega primanjkljaja pa vse do zadnjega zvoka sirene niso več mogle nadoknaditi. V 50. minuti so znižale na 19:23, v prelomnih trenutkih dvoboja pa gostiteljic niso ogrozile.
'S takšno igro ne bomo dosegli veliko'
"Tekma v Labinu je pokazala vse naše slabosti, ko ne igramo na visoki ravni v obrambi in napadu. Na bližnjem evropskem prvenstvu ne bomo dosegli veliko s tovrstno igro, hkrati pa se zavedam, da so moje varovanke sposobne veliko boljših predstav, kar so v preteklosti že dokazale. Verjamem, da se bomo vrnili v svoj ritem, je pa tudi res, da smo v zadnjem obdobju nekoliko bolj intenzivno vadili, čutila se je določena utrujenost. Poraz je za vse nas resno opozorilo pred odhodom v Oradeo," je po tekmi dejal 56-letni Adžić.
Vojnovič: Popotnica zagotovo ni dobra
"Pričakovanja so bila visoka, a se nam ni izšlo. Skozi celotno tekmo smo se borile in skušale nadoknaditi zaostanek, a smo zapravile preveč čistih strelov. Poraz gotovo ni dobra popotnica pred odhodom v Romunijo, a sem prepričana, da bomo na EP odpravile pomanjkljivosti v igri," je dodala vratarka Maja Vojnovič.
V slovenski reprezentanci je bila najučinkovitejša Tjaša Stanko z osmimi goli. Ana Abina je dosegla pet, Nataša Ljepoja štiri, Nina Zulić, Tinkara Kogovšek in Živa Čopi po dva, Ema Abina in Špela Bajc pa po en zadetek. Vojnovič je zbrala 16 obramb, od tega 11 v prvem polčasu. Tina Barišić je za Hrvaško dosegla sedem, Klara Birtić pa pet golov.
Slovenske prvokategornice se bodo iz Labina preselile v Zreče, v torek pa odpotovale v romunsko Oradeo, kjer se bodo med 3. in 7. decembrom na EP pomerile z Islandkami, Madžarkami in Črnogorkami.
Najboljši dve reprezentanci iz skupine A bosta ostali v Romuniji in se v glavnem delu tekmovanja med 10. in 15. decembrom v Cluj-Napoci pomerile z dvema najboljšima iz skupine B (Norveška, Romunija, Švica in Severna Makedonija) ter skupine C (Danska, Španija, Turčija in Grčija).
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