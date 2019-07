Poraz št.1 Bartyjeve, konec tudi za ameriško senzacijo Gauffovo

Prva teniška igralka sveta Avstralka Ashleigh Barty, zmagovalka letošnjega OP Francije, je v osmini finala turnirja za grand slam v Wimbledonu morala priznati premoč Američanki Alison Riske. Petinpetdeseta igralka na lestvici WTA je slavila s 3:6, 6:2 in 6:3. Gre za prvi poraz Bartyjeve po 15 zaporednih zmagah. Proti nepostavljeni Američanki je po sicer mirno dobljenem prvem nizu njena igra razpadla, predvsem prvi začetni udarec jo je zapustil, začela pa je delati tudi vse več neizsiljenih napak in Riskejeva je gladko dobila oba niza.

Riskejeva se bo v četrtfinalu pomerila s sedemkratno prvakinjo Wimbledona Američanko Sereno Williams. Dobitnica 23 turnirjev za grand slam je v dvoboju osmine finala premagala Španko Carlo Suarez Navaro s 6:2 in 6:2.

Wimbledon je bil sicer v prvem tednu v znamenju ameriške teniške senzacije iz Atlante, šele 15-letne Cori Coco Gauff. Američanka je premagala tudi slovensko igralko Polono Hercog, pa čeprav je bila Slovenka že blizu zmage, a je. Gauffova je ustavila Romunka Simona Halep, sedma nosilka, ki je gladko v dveh nizih (6:3, 6:3) v uri in 15 minutah izločila Američanko. V osmini finala so zmagale tudi Ukrajinka Elena Svitolina, Čehinji Barbora Strycova in Karolina Muchova, ter Kitajka Shuai Zhang.

Čehinjo Karolino Pliškovo je ustavila rojakinja Muchova, Pliškova pa je zamudila priložnost, da se zavihti na prvo mesto računalniške lestvice, zdaj je jasno, da bo tam kljub porazu v osmini finala ostala Bartyjeva. Muchova, 22-letna debitantka na turnirju, je rojakinjo ugnala v treh nizih tri ure in 17 minut dolgega dvoboja, tretji niz se je končal z izidom 13:11. Za uvrstitev v polfinale se bo merila z Ukrajinko Jelino Svitolino.