Poraza Washingtona in St. Louisa, Boston slavil v Torontu

Vodilno moštvo severnoameriške hokejske lige NHL Washington Capitals je po 13. tekmah prvič ostalo praznih rok. Na domačem ledu jih je s 5:2 premagal Montreal Canadiens. Tomaš Tatar je h gostujoči zmagi prispeval gol in tri podaje. Gostujoče zmage se je razveselilo še moštvo Boston Bruins, na preostalih treh tekmah pa je zmaga ostala doma.

Prizor z obračuna v Columbusu, kjer sta se pomerila Robert Thomas (desno) in švicarski hokejist v dresu gostiteljev tekme Dean Kukan. FOTO: AP

Phillip Danault je k tretji zaporedni zmagi Montreala prispeval gol in dve podaji, Shea Weberpa gol in podajo. V prvi tretjini zadetkov ni bilo, v drugi pa so gostje iz Kanade zadeli kar štirikrat. V 56. minuti so se domači približali na 2:4, a je dve minuti zatem Tomaš Tatarpostavil končnih 5:2. "Celotna tekma je bila zabavna. Odigrali smo dobro tekmo in veseli smo teh dveh točk. Washington je močna ekipa in rezultat je posledica dela vseh štirih napadov,"je po koncu povedal Tatar, ki je s štirimi točkami postavil svoj točkovni rekord v ligi NHL na eni tekmi. Vrhunci tekme Washington Capitals ‒ Montreal Canadiens:

Werenski prinesel zmago vodilnim

Ekipa Boston Bruins je na gostovanju pri Toronto Maple Leafsih zmagala s 4:2. V 44. minuti je bil izid izenačen na 2:2, dobro minuto pozneje pa so gostje še tretjič povedli, ko je drugič v tretji tretjini zadelBrad Marchand. Končni izid za 12. zmago Bostona na 19 tekmah je minuto in pol pred koncem z golom v prazno mrežo postavil Zdeno Chara. Vrhunci tekme Toronto Maple Leafs ‒ Boston Bruins:

Moštvo Columbus Blue Jackets je do domače zmage s 3:2 nad branilci naslova St. Louis Bluesi prišlo po podaljšku. Odločilni gol za vodilno moštvo zahoda je minuto in 26 sekund pred iztekom dodatnega časa dosegel Zach Werenski. Domače je v vodstvo s prvim golom v ligi NHL popeljal Vladislav Gavrikov, podaljšek pa je domačim v 43. minuti priboril Pierre-Luc Dubois. Za goste sta zadela Mackenzie MacEachern v prvi in Brayden Schennv drugi tretjini. Vrhunci tekme Columbus Blue Jackets ‒ St. Louis Blues:

New Jersey Devilsi so doma z 2:1 premagali Pittsburgh Penguinse. Izkazal se je domači vratar Mackenzie Blackwood, ki je zbral 38 obramb. Za domače sta sicer zadela Travis Zajac in Blake Coleman, za goste pa v zadnjem delu igre Jack Johnson. Ottawa Senatorsi so prav tako zmagali z 2:1. Gostujoče moštvo Philadelphia Flyers je že v tretji minuti povedlo z golom Tylerja Pitlicka, potem pa sta v drugi tretjini zadela Tyler Ennis in Filip Chlapik ter poskrbela za četrto zmago Senatorjev v zadnjih petih tekmah. Vrhunci tekme New Jersey Devils ‒ Pittsburgh Penguins:

Vrhunci tekme Ottawa Senators ‒ Philadelphia Flyers:

