Svetli način
Porazi se razlikujejo, ta na Danskem, je lahko Krimovkam v spodbudo

Ljubljana, 29. 09. 2025 07.17 | Posodobljeno pred 23 minutami

Rokometašice Krima Mercatorja so na severu Evrope doživele tretji poraz v skupinskem delu Lige prvakinj. Po francoskem Brestu in hrvaški Podravki iz Koprivnice so bile od njih boljše tudi favorizirane rokometašice iz Ikasta. A ker se porazi razlikujejo drug od drugega, je ta povsem drugačen od prvih dveh, ko so bile Ljubljančanke visoko poražene in to brez pravega odpora. Predvsem pa je manjkalo želje. Na Danskem je ni.

Krimovke so v Hamletovi deželi prikazale doslej najboljšo predstavo v dosedanjem delu najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini. V prvi polovici tekme je bila obramba na visoki ravni, ob tem je pravo delovno temperaturo takoj dosegla tudi vratarka Maja Vojnović. Do odhoda na veliki odmor so prejele 12 golov, celostno podobo pa so "pokvarili" številni zgrešeni streli iz lepih položajev in strelski post med 12. in 20. minuto.

Maja Vojnović
Maja Vojnović FOTO: Damjan Žibert

V prelomnih trenutkih drugaga polčasa niso mogle nadoknaditi primanjkljaja šestih golov, to jim je onemogočila tudi izjemna danska vratarka Amalie Milling, ki je zaustavila kar 17 strelov rokometašic Krima. Po zaostanku so se vrnile v igro, znižale na minuis dva, za kaj več pa ni bilo niti znanja niti moči in Ljubljančanke v Evropi po treh tekmah ostajajo pri točkovni ničli. 

"Prikazali smo veliko boljšo predstavo kot na minulih dveh tekmah. Sredi drugega polčasa smo imeli eno obdobje, ko je Ikast naredil malo večjo razliko. V prvem polčasu smo zadeli le osem od 22 strelov, kar je bilo absolutno premalo. Na začetku drugega polčasa se nam je uspelo vrniti na dva gola razlike, potem smo znova malo padli," je po tekmi med drugim deja trener Krimovk Žiga Novak, ki po gostovanju na severu Evrope vidi luč v tunelu. 

Žiga Novak
Žiga Novak FOTO: Luka Kotnik

"Na Danskem je bil narejen korak naprej. Gremo po zastavljeni poti in prepričan sem, da sledijo tudi tekme, ko bomo osvajali točke," je optimističen strateg ljubljanskih rokometašic. "Na zadnjih dveh tekmah sta bila vprašljiva pristop in disciplina. Psihično nismo bile na nivoju in posledično smo dvakrat visoko poraženi," se je visokih porazov na prvih dveh dvobojih spomnila Danka v dresu Krima Sofie Bardrum

"Po tekmi proti odlični ekipi Ikasta je jasno, da če smo mentalno pravi, potem lahko igramo proti vsakemu. Mislim, da lahko iz tega gostovanja izvlečemo marsikaj pozitivnega," je dodala Danka. 

