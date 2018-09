Porazi terjali svoj davek: Tamše ni več trener celjskih rokometašev

Branko Tamše ni več trener celjskih rokometašev, so danes sporočili iz kluba. Tamše se je posl ovil po odmevnih porazih v Ligi prvakov proti danskemu Skjernu in zvezdniškemu PSG ter domačem prvenstvu, ko so Celjani ostali praznih rok proti Ribnici.

Kot so sporočili, sta RK Celje Pivovarna Laško in Branko Tamše sporazumno prekinila sodelovanje, ki se je začelo pred slabimi petimi leti.

V tem času je Tamšetu s klubom uspelo osvojiti vse domače lovorike do te sezone. Tamše je v Celje prišel oktobra 2013, ko je najprej zasedel mesto vodje mladinskega pogona, decembra istega leta pa je na mestu glavnega trenerja zamenjal Vladana Matića. Od takrat do te sezone je Branko Tamše z ekipo Celja Pivovarne Laško osvojil vse domače lovorike, to je pet državnih naslovov, pet pokalnih naslovov in štiri superpokalne naslove. Ob začetku vodenja kluba mu je uspel preboj v izločilne boje Lige prvakov, kar si je klub tudi v tej sezoni zastavil za cilj.

Jernej Smisl, predsednik RK Celje Pivovarna Laško, je pojasnil odločitev o prekinitvi sodelovanja: "Branku smo hvaležni za njegovo delo, ki nas bo vezalo še bolj kot 14 osvojenih lovorik. Te povedo vse, kakšno obdobje je za nami. Spletli smo izjemno vez, za katero smo prepričani, da nas bo vezala tudi v prihodnje in zaradi katere bo Branko pri nas in v naši dvorani vedno dobrodošel."

Kdo bo nasledil Tamšeta na položaju trenerja članske ekipe, še ni znano.