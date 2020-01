Poredni fant Kyrgios zajokal sredi intervjuja, razlog pa požari v Avstraliji

V Avstraliji že več mesecev divjajo obsežni gozdni požari , najhuje je v zvezni državi Novi Južni Wales, kjer so razglasili izredno stanje. Požari so zahtevali že 20 smrtnih žrtev, uničenih je na stotine domov, več tisoč ljudi pa beži z ogroženih območij.

Nick Kyrgios – ta se je večkrat znašel pod udarom kritik zaradi neustreznega obnašanja na ter zunaj igrišča – sicer že kar vrsto let skrbi za dobrodelnost, ustanovil je tudi svojo fundacijo 'NK Fundation', s katero pomaga mladim, ki si ne morejo privoščiti ustreznih pogojev za trening. Njegova fundacija skrbi predvsem za to, da imajo mladi, ki živijo v pomanjkanju, na voljo ustrezne športne objekte za razvoj in trening ter da imajo tako enake možnosti kot tisti iz bolj razvitih družin.

"Podpreti želim tiste, ki jih je požar prizadel. Doniral bom po 125 evrov za vsak as, ki ga bom dosegel letos poleti," je dejal Avstralec, ki je k pomoči povabil tudi druge zvezdnike. V akciji se mu je že pridružil soigralec iz avstralske reprezentance Alex de Minaur, ki bo za vsak dosežen as dal po 155 evrov. "Njegova poteza mi je všeč, a bom dal za vsak as nekaj več, saj ne verjamem, da jih bom dosegel toliko kot Nick," je dejal de Minaur. Po 125 evrov na as bo prispevala tudiSamantha Stosur.

Aktivna je tudi tamkajšnja teniška zveza, kjer so za 15. januar napovedali ekshibicijsko tekmo "najboljših igralcev na svetu", izkupiček pa bo v celoti namenjen žrtvam ognjenih zubljev. Tennis Australia pa je že namenil 623.000 evrov za obnovo teniških igrišč, ki so jih uničili požari in najavil druge vrste pomoči.

Akciji so se pridružili tudi na turnirju v Bisbaneu, kjer računajo, da bodo zbrali 93.500 evrov, pri avstralski zvezi pa si želijo k akciji privabiti še organizatorje turnirjev v Melbournu, Adelaidu in Hobartu.

Med igralci kriketa sta Cris Lynn in Glenn Maxwell za dosežene šestice obljubila po 155 evrov. "Hej fantje. Za vsako šestico, ki jo bom letos dosegel v tekmovanju Big Bash League I bom rdečemu križu prispeval po 155 evrov," je tvitnil Lynn. "Všeč mi je Lynn!! Tudi jaz bom prispeval po 155 evrov," pa mu je odgovoril Maxwell.