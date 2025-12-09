Svetli način
Drugi športi

Poreški turnir 'tipa puls' slovenske pripravljenosti

Ljubljana, 09. 12. 2025 15.36 | Posodobljeno pred 1 uro

Članska futsal reprezentanca nadaljuje priprave na evropsko prvenstvo. Koledarsko leto 2025 bo Slovenija sklenila v Poreču na mednarodnem turnirju, kjer bo odigrala tri tekme. Prenosi tekem januarskega EP v Stožicah na Kanalu A in VOYO.

Tomislav Horvat
Tomislav Horvat FOTO: Luka Kotnik

Uvodoma se bo Slovenija 17. 12. ob 16. uri pomerila z Madžarsko, 18. 12. pa sledi tekma z Japonsko (16.00). V nedeljo, 21. 12., bo na sporedu še tekma za končno uvrstitev, nasprotnik pa bo znan naknadno. 

"Turnir je namenjen pripravi na nasprotnike v skupinskem delu evropskega prvenstva, saj so nasprotniki podobni Belgiji in Belorusiji, ki sta poleg Španije z nami v skupini predtekmovanja v Ljubljani. Seznam igralcev, na katere računam, je že dolgo znan. Dodajanje kakšnega mladega na ta turnir je vlaganje v prihodnost. Bomo pa odigrali še eno prijateljsko tekmo teden dni pred evropskim prvenstvom; merili se bomo z Ukrajino, to pa bo priprava na Špance," ob obelodanitvi seznama za uradno spletno stran NZS povedal selektor Tomislav Horvat.

Uefa Futsal Euro 2026 pokal
Uefa Futsal Euro 2026 pokal FOTO: Luka Kotnik

Slovenija A:
Matej Fideršek (AFC Graz, AVT), Marko Peček (FK Dobovec), Teo Turk (HMNK Rijeka, HRV), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek, HRV), Nejc Hozjan (Kelme Osijek, HRV), Igor Osredkar (MNK Bubamara Cazin, BiH), Žiga Čeh (MNK Bubamara Cazin, BiH), Luka Čop (MNK Futsal Dinamo, HRV), Uroš Đurič (MNK Olmissum Omiš, HRV), Denis Kneževič (MNK Uspinjača-Gimka, Zagreb, HRV), Žan Janež (Futsal Pula, HRV), Nejc Berzelak (ŠD FK Siliko), Jure Suban (ŠD FK Siliko), Lovro Trdin (ŠD FK Siliko), Mihael Čop (ŠD Extrem), Alen Zgonc (ŠD Extrem).

Igralci na čakanju:
Tilen Rajter (FK Dobovec), Urban Sevenšek (FK Dobrepolje), Nik Ambrožič (ŠD Extrem), Jakob Rems (ŠD FK Siliko).

EP pred vrati, prenos na Kanalu A in VOYO
Evropsko prvenstvo bo med 21. januarjem in 7. februarjem 2026 potekalo v Litvi, Latviji in Sloveniji. Za naslov prvaka se bo pomerilo šestnajst reprezentanc. Naslov branijo Portugalci, ki so bili najboljši na zadnjih dveh prvenstvih – leta 2018 in 2022. Varovancem selektorja Tomislava Horvata je žreb namenil predtekmovalno skupino C, v kateri se bodo pomerili s Španijo, Belorusijo in Belgijo. Slovenija bo vse svoje tekme odigrala v ljubljanski Areni Stožice. Vstopnice so že v prodaji.

UEFA Futsal Euro 2026
UEFA Futsal Euro 2026 FOTO: Aljoša Kravanja
