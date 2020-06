Portorož bi lahko nadomestil Črno goro

Krovna slovenska zveza se je obrnila na slovensko ministrstvo za notranje zadeve z vprašanjem, kako zagotoviti prihod tujih državljanov v Slovenijo - kot vemo, za srbske državljane v Sloveniji še vedno velja 14-dnevna karantena - ter s kakšnim številom gledalcev bi bilo mogoče organizirati takšen dogodek. Trenutno je dovoljeno zbiranje do 500 oseb. V Sloveniji je edina primerna lokacija za takšen turnir stadion v Portorožu, ki lahko maksimalno gosti 2500 gledalcev. "Ponosni smo, da se je družina Đoković obrnila na nas in nam ponudila sodelovanje. Turnirji Adria Toura so trenutno najbolje obiskani in gledani teniški dogodki na svetu, zato smo jasno izrazili interes za organizacijo," je dejal Gregor Krušič. Prvi turnir Adria Toura je bil minuli konec tedna v Beogradu, naslednji je ta teden v Zadru, nato pa sledita še dva v Banjaluki in Sarajevu. V Srbiji so nastopili Novak Đoković, Avstrijec Dominic Thiem, tretji igralec sveta, ki je tudi zmagal v finalu, Nemec Alexander Zverev, sedmi z lestvice ATP, v Zadru pa se bosta publiki - v Beogradu je bilo na tribunah 8000 gledalcev - med drugimi predstavila domača asa Borna Čorićin Marin Čilić.

Turnir Adria Toura obsega dvodnevni turnir osmih zvezdnikov, pred tem pa odprt turnir v organizaciji domače zveze z nagradnim skladom 50.000 dolarjev, katerega zmagovalec je osmi član elitne družbe, ki se meri po skupinskem sistemu v soboto in nedeljo.