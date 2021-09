Portorož po več kot desetih letih znova v WTA preobleki

V Portorožu so z izjemo Kaje Juvan in Andreje Klepač trenirale vse slovenske igralke, ki bodo nastopile na turnirju. Na glavnem turnirju bosta poleg Zidanškove in Juvanove s povabilom organizatorja nastopili še Živa Falkner in Pia Lovrič .

Prva nosilka turnirja Zavarovalnice Sava bo tako Hrvatica Petra Martić , ta teden 32. igralka na svetu. Sledili ji bosta Kazahstanka Julija Putinceva in Romunka Sorana Cirstea, četrtopostavljena igralka bo Američanka Alison Riske, peta nosilka pa Slovenka Tamara Zidanšek . 30-letna Hrvatica je v Portorožu že nastopila ob prvih izvedbah WTA-turnirja. Leta 2008 in 2009 je prišla do četrtfinala. Za vse druge bo to prvi nastop v Portorožu, večina deklet pa je že na prizorišču.

Tri tedne pred začetkom turnirja sta bili za turnir z nagradnim skladom 235.238 dolarjev oziroma 200.250 evrov prijavljeni tudi Rusinja Darja Kasatkina in Španka Paola Badosa , ki sta na lestvici WTA uvrščeni med prvih 30 igralk na svetu. Obe sta ta teden odpovedali nastop, prav tako pa v Portorož zaradi poškodbe ne bo Polone Hercog, Katarine Srebotnik in Dalile Jakupovič , ki bi morala nastopiti v kvalifikacijah.

"Zame je to velik korak naprej. Upam, da se bom izkazala in uživala v vsaki igri, v vsaki točki. Želim pokazati pokazati svoj najboljši tenis. Zadnjih 14 dni sem trenirala v Zagrebu na trdi podlagi. Tam sem imela tudi sparing tekmo z Ano Konjuh. V Portorož sem prišla včeraj, danes pa sem imela kakovosten trening s Tamaro Zidanšek," je povedala Živa Falkner, ki je trenutno na 550. mestu lestvice WTA.

Za turnir dvojic so prijavljene tri slovenske igralke. Andreja Klepač je prva nosilka, nastopili pa bosta še Zidanškova in Juvanova. V kvalifikacijah bodo Slovenijo zastopale Nika Radišič, Tina Cvetkovič, Manca Pislak in 15-letna Ela Nala Milič.

"Prizorišče je bolj ali manj pripravljeno. Najprej bi rad omenil, da mi je zelo žal, ker z nami ne bo Polone Hercog. Gre za našo najizkušenejšo igralko. Polona je v teniškem svetu tako dolgo, da je nastopala tudi v tistem prvem portoroškem obdobju. Nenazadnje je leta 2010 igrala tu v polfinalu. Sem pa zato vesel za druge igralke, ki so že tukaj, čakamo le še na Juvanovo in Klepačevo. Slednja se še vrača iz ZDA. V turnir je vključenih nekaj več kot 200 ljudi, na prizorišču pa so prisotni že vsi odgovorni za turnir s strani organizacije WTA. Tudi oni so zadovoljni s pripravo, njihov prvi ogled prizorišča je bil pozitivno sprejet," je tri dni pred začetkom glavnega turnirja dejal direktor Teniške zveze Slovenije Gregor Krušič.

Pismo podpore je v Portorož poslal tudi Steve Simon, predsednik WTA. V njem je med drugim zapisal: "Organizatorji so v pripravah na turnir opravili veliko dela. Sodelovanje s Tenis Slovenijo je obrodilo sadove. Zadnje leto je bilo za tenis, športno industrijo in celoten svet zelo zahtevno. WTA skupaj s svojimi partnerji še naprej varno krmari skozi te res nepredvidljive čase. Upam, da bodo gledalci na prizorišču kot tudi tisti, ki bodo turnir spremljali na televiziji ali prek družbenih omrežij, uživali. Imamo zvesto bazo navijačev in zaradi tega je tenis vodilni šport za ženske."