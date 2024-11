Portugalec na celjski klopi: Prvi smo, a na lestvico se ne oziramo

Spomnimo, derbi 10. kroga v državnem prvenstvu se je razpletel po željah domačinov iz knežjega mesta. Z zanesljivo zmago in osmim parom točk so se varovanci Paula Pereire vnovič prebili na vrh razpredelnice in imajo z 18 točkami eno več od Grosista Slovana. Sledijo Velenjčani s 13 točkami, medtem ko je Trimo ostal četrti z 12 točkami. Celjani so tako tudi na 12. uradni tekmi v sezoni 2024/2025 ostali nepremagani. Celjani so skozi celotno tekmo nadzorovali ritem in potek srečanja. "Po dolgem času smo imeli na voljo dovolj časa za dobro pripravo na tekmo. Trimo velja za eno najboljših ekip v ligi, imajo odličen model igre v napadu, zato je bila dobra priprava na tekmo ključna. Na našo srečo nam je dobro uspela. Resnično me veseli, kako so se naši fantje borili za vsako žogo, ne glede na rezultat na semaforju in ne glede na to, za katero minuto srečanja je šlo. Ko to vidiš kot trener, ti je veliko lažje. Potem je na trenerskem štabu, da jim da samo dobre napotke in jih pravilno usmerja. Odigrali smo dobro tekmo in potrdili prvo mesto," je bil po zmagi nad nekdanjimi prvaki iz Trebnjega izčrpen Paulo Pereira.