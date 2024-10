Portugalec na celjski klopi prvič slavil na derbiju: Fantje so si to zaslužili

Pri Celjanih je bil najbolj učinkovit Luka Perić s šestimi goli, Tadej Mazej in Uroš Miličević sta dosegla po pet zadetkov. Pri Velenjčanih je Tine Poklar dosegel sedem, Tilen Sokolič pa šest golov.

"Napadalno smo odigrali zelo dober prvi polčas, v obrambi še lahko in moramo določene stvari popraviti. Generalno gledano smo odigrali dobro tekmo, igra na igrišču je bila dobro vodena, pokazali smo prava čustva in energijo, vendar vse pod kontrolo, fokusirano. To me resnično veseli, da napredujemo na tem področju. Še vedno pa lahko popravimo določene stvari, kar je del taktičnega in strateškega napredka. Zelo sem zadovoljen tudi s pristopom, borbenostjo. To je osnova za vse stvari in zaradi tega ta ekipa pridobiva na karakterju, pravilno so tudi nadzorovali vse emocije. Vesel sem za svoje igralce, zaslužili so si to zmago. Veliko delamo, treniramo in za njih je to tudi zelo pomembna zmaga, da so nagrajeni za svoj trud. Ampak pri tem se ne ustavljamo, odpraviti moramo še določene stvari in se začeti pripravljati na nove izzive. Dve točki sta ostali doma, enako pomembni bosta na nedeljski tekmi proti Kopru," pa je po prvi zmagi na največjem slovenskem derbiju dejal Paulo Pereira.