Portugalska in Ukrajina prvi polfinalistki futsalskega EP

Portugalci so v dvorani Ziggo Dome v Amsterdamu povedli v četrti minuti, ko je zadel Afonso Jesus, presenečenje turnirja Finci pa so izenačili v deseti minuti z golom Miike Hosia. Pet minut pozneje so Portugalci spet vodili z novim zadetkom Afonsa Jesusa. V drugem polčasu so Finci v 27. minuti spet izenačili, strelec je bil Panu Autio, tri minute zatem pa je novo vodstvo in zmago Portugalcem priigral Miguel Angelo.

Na drugi tekmi so povedli Ukrajinci z golom Petra Šoturme v 15. minuti, v drugem polčasu pa sta prednost povečala Ihor Korsun v 25. in Mihajlo Zvarič v 30. minuti.

Douglas Junior je v 34. minuti zmanjšal zaostanek Kazahstancev, ki pa jim ni uspelo pripraviti preobrata. Do konca tekme sta za Ukrajino zadela še Volodimir Razuvanov (39.) in Yaroslav Lebid (39.), za Kazahstan pa dvakrat Biržan Orazov (38., 40.), s sedmimi goli za zdaj prvi strelec turnirja.

V torek bosta še tekmi Rusija - Gruzija in Slovaška - Španija. Rusi so bili evropski prvaki leta 1999, Gruzijci in Slovaki so debitanti, Španci pa so bili prvaki stare celine v letih 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 in 2016. Polfinale bo 4. februarja, finale in tekma za tretje mesto pa 6. februarja.

Slovenija je v skupini B tekmovanje končala v petek, ko je izgubila proti Finski z 1:2. Pred tem je igrala še neodločeno s Kazahstanom in Italijo. Na koncu je bila 13.