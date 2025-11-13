To pa je odlična napoved za domače EP: Slovenci na kolena spravili aktualne šampione

To je lepa popotnica za evropsko prvenstvo v futsalu, ki bo med 21. januarjem in 7. februarjem 2026 potekalo tudi v Sloveniji. Portugalska bo v Ljubljani branila naslov najboljšega v Evropi. Obe tekmi, odigrani v torek in sredo, sta bili del priprav obeh reprezentanc. V torek so slavili Portugalci (3:1).
Slovenija je na drugi tekmi začela v postavi: Nejc Berzelak, Luka Čop, Igor Osredkar, Jeremy Bukovec in Žan Janež. Manjkala sta poškodovana Max Vesel in Nejc Hozjan. Varovanci selektorja Tomislava Horvata so tekmo začeli odlično – že v 27. sekundi je po podaji Bukovca Luka Čop popeljal Slovenijo v vodstvo. V 2. minuti je Bukovec znova lepo zaposlil Čopa, ki pa mu preigravanje ni uspelo, zato se rezultat ni spremenil. Portugalci so nato vzpostavili ravnovesje, ob njihovih poskusih pa je bil na mestu vratar Nejc Berzelak, ki je tokrat zamenjal Marka Pečka.
V 13. minuti je bilo 0:2 – Bukovec si je v obrambni tretjini priboril žogo, jo ukradel Portugalcem in povišal slovensko vodstvo. To je bil tudi izid prvega polčasa. Drugi del se je znova začel po slovenskih notah. V 25. sekundi nadaljevanja je Žan Janež povišal na 0:3, le nekaj minut kasneje pa je po protinapadu Uroš Đurić v 25. minuti zadel še za 0:4. Domači selektor Jorge Braz je takoj zahteval minuto odmora.
Portugalci so v 28. minuti znižali na 1:4 (strelec Kutchy), v 33. minuti pa še na 2:4 (Tomas Paco). V končnici so domači poskusili z igro z vratarjem v polju, a se rezultat ni več spremenil. "Srečanje je bilo izredno težko, a imeli smo pravi pristop, pravo voljo, željo in energijo. Ko s takšno miselnostjo vstopimo v tekmo, lahko igramo proti vsaki ekipi – tudi proti Portugalski, ki je najboljša na svetu. Pustili smo srce na igrišču, se borili in na koncu povsem zasluženo zmagali. To je lepa popotnica za naprej, za naslednje priprave na prihajajoče evropsko prvenstvo. Čeprav je šlo za prijateljsko tekmo, nam ta zmaga pomeni ogromno. Vemo, s kom smo igrali. Z lepo popotnico gremo naprej," je za uradno speltno stran krovne Zveze dejal kapetan Igor Osredkar.
"To je bila fantastična tekma z naše strani. Fantje so garali stoodstotno – pravzaprav 150-odstotno – in rezultat je prišel. Ni lahko odigrati tako zbrano, kot je to uspelo nam danes. Čestitke in zahvala za ves vložen trud celotni ekipi," pa je povedal selektor Tomislav Horvat.
Slovenija:
Marko Peček (FK Dobovec), Teo Turk (HMNK Rijeka), Max Vesel (HMNK Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Nejc Hozjan (Kelme Osijek), Igor Osredkar (MNK Bubamara Cazin), Žiga Čeh (MNK Bubamara Cazin), Luka Čop (MNK Futsal Dinamo), Uroš Đurič (MNK Olmissum, Omiš), Žan Janež (Futsal Istra Pula), Denis Kneževič (MNK Uspinjača Gimka, Zagreb), Nejc Berzelak (ŠD FK Siliko), Lovro Trdin (ŠD FK Siliko), Mihael Čop (ŠD Extrem).
