To pa je odlična napoved za domače EP: Slovenci na kolena spravili aktualne šampione

Moška futsal reprezentanca Slovenije je na drugi pripravljalni tekmi v Bragi s 4:2 premagala Portugalsko, aktualnega evropskega prvaka ter svetovnega prvaka iz leta 2021. Za drugo zmago v trinajsti medsebojni tekmi so zadeli Luka Čop, Jeremy Bukovec, Žan Janež in Uroš Đurić.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

To je lepa popotnica za evropsko prvenstvo v futsalu, ki bo med 21. januarjem in 7. februarjem 2026 potekalo tudi v Sloveniji. Portugalska bo v Ljubljani branila naslov najboljšega v Evropi. Obe tekmi, odigrani v torek in sredo, sta bili del priprav obeh reprezentanc. V torek so slavili Portugalci (3:1).

Slovenija je na drugi tekmi začela v postavi: Nejc Berzelak, Luka Čop, Igor Osredkar, Jeremy Bukovec in Žan Janež. Manjkala sta poškodovana Max Vesel in Nejc Hozjan. Varovanci selektorja Tomislava Horvata so tekmo začeli odlično – že v 27. sekundi je po podaji Bukovca Luka Čop popeljal Slovenijo v vodstvo. V 2. minuti je Bukovec znova lepo zaposlil Čopa, ki pa mu preigravanje ni uspelo, zato se rezultat ni spremenil. Portugalci so nato vzpostavili ravnovesje, ob njihovih poskusih pa je bil na mestu vratar Nejc Berzelak, ki je tokrat zamenjal Marka Pečka.

Igor Osredkar FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V 13. minuti je bilo 0:2 – Bukovec si je v obrambni tretjini priboril žogo, jo ukradel Portugalcem in povišal slovensko vodstvo. To je bil tudi izid prvega polčasa. Drugi del se je znova začel po slovenskih notah. V 25. sekundi nadaljevanja je Žan Janež povišal na 0:3, le nekaj minut kasneje pa je po protinapadu Uroš Đurić v 25. minuti zadel še za 0:4. Domači selektor Jorge Braz je takoj zahteval minuto odmora.

Portugalci so v 28. minuti znižali na 1:4 (strelec Kutchy), v 33. minuti pa še na 2:4 (Tomas Paco). V končnici so domači poskusili z igro z vratarjem v polju, a se rezultat ni več spremenil. "Srečanje je bilo izredno težko, a imeli smo pravi pristop, pravo voljo, željo in energijo. Ko s takšno miselnostjo vstopimo v tekmo, lahko igramo proti vsaki ekipi – tudi proti Portugalski, ki je najboljša na svetu. Pustili smo srce na igrišču, se borili in na koncu povsem zasluženo zmagali. To je lepa popotnica za naprej, za naslednje priprave na prihajajoče evropsko prvenstvo. Čeprav je šlo za prijateljsko tekmo, nam ta zmaga pomeni ogromno. Vemo, s kom smo igrali. Z lepo popotnico gremo naprej," je za uradno speltno stran krovne Zveze dejal kapetan Igor Osredkar.

Tomislav Horvat FOTO: Luka Kotnik icon-expand