Portugalski selektor za ponovni vzlet pivovarjev na vrh

Z reprezentanco, ki jo je popolnoma preporodil, ima sklenjeno pogodbo do konca leta. V njej je na zadnjem evropskem prvenstvu odlično 'izkoristil' sposobnosti 21-letnega Martima Coste , ki je bil najboljši strelec in najboljši levi zunanji igralec turnirja.

Pereira je pred tem deloval pri Portu in v Španiji pri Cangasu, nato pa ga je pot zanesla v selektorske vode, kjer je sprva vodil ženski reprezentanci Angole ter Tunizije in z obema osvojil afriško prvenstvo. Leta 2019 je z romunsko ekipo CSM Bukarešta prišel do naslova v evropskem pokalu.

59-letni strateg bo Celjane po nekoliko slabši sezoni, v kateri so predčasno izpadli iz pokalnega tekmovanja, zasedli le tretje mesto v državnem prvenstvu in brez točk zaključili evropsko Ligo prvakov, skušal dvigniti iz pepela k novim lovorikam naproti.

"Delo v Celju je za vsakega trenerja vir ponosa in tudi jaz nisem izjema. Vem, da bom delal v rokometni deželi, z inteligentnimi in pozornimi ljudmi, v zgodovinsko pomembnem klubu v Evropi, ki ima sposobnost ustvarjati rokometaše izjemne kakovosti. Prav tako vem, da si vodstvo kluba želi vrniti klub tja, kjer je bil v preteklosti. To bo dolga pot, ki bo zahtevala sledenje že vzpostavljenim smernicam in strategiji, katere del bom z velikim ponosom in občutkom odgovornosti. To bo mlada ekipa z veliko ambicijami, ki ji bomo morali pomagati rasti. Računamo na vse brez izjeme, še posebej na navijače, da dosežemo naše cilje," je dejal novi trener moštva iz mesta ob Savinji.

Pivovarji so sicer ostali brez nekaterih ključnih igralcev pretekle sezone. Poljsko Wislo sta okrepila Mitja Janc in Tim Cokan, prvi vratar Rok Zaponšek pa se seli na Madžarsko.