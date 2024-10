Posadka italijanske Arce ubranila zmago na Barcolani

"Naredili smo popoln start, bili smo nad Arcom in če bi močnejši veter pihal malo dalj časa, bi šli prek 'špice' in obrnili v desno stran z večjo hitrostjo. Ko pa nas je Arco enkrat pokril, smo trpeli v obratu na desno. V stranici v vetru navzdol po regatnem polju smo šli zelo hitro, a je bila razdalja prekratka, da bi kaj več nadoknadili. Arco nas je še nekaj časa držal v šahu in na koncu slavil," je še dodal.

Na drugouvrščeni jadrnici so bili trije slovenski jadralci, dva pa na letos visoko favorizirani Arci, ki jo je vodil Furio Benussi. To sta bila Mitja Beltram in Tomaž Čopi, slednji je z Mitjo Margonom v razredu 470 pred leti tvoril najuspešnejšo slovensko posadko v olimpijskih razredih doslej. Kot je dejal Kosmina, sta bila Čopi in Beltram na Arci na ključnih pozicijah na glavnem in spodnjem jadru.

Jadrnice Way of Life, ki je pod vodstvom Gašperja Vinčeca zmagala leta 2019 in lani zasedla tretje mesto, ni bilo na startu. Vinčec se je leta 2019 pridružil dvema dosedanjima slovenskima zmagovalcema Barkovljanke, ki sta skupaj slavila petkrat. Dušan Puh je leta 1994 zmagal z jadrnico Fanatic, najuspešnejši slovenski krmar na Barcolani Kosmina pa je med letoma 1995 in 1997 trikrat zmagal z Gaio Legend. Zaradi tega je slovenska posadka pokal prejela v trajno last, leta 2009 pa je bil Kosmina prvi še z Maxi Jeno.

"Za to, da ni bilo boljših slovenskih jadrnic na barkovljanki z možnostmi za zmago, je krivo to, da ni več toliko denarnih sredstev. Vedno pride tudi do kakšnega 'kreša' med nami, kot v naši politiki. To prepreči, da bi sedli, se dogovorili in skupaj kaj naredili. Videti je tudi, da smo precejšnji individualisti, saj smo tudi na tej Barkovljanki dosegli dobre izide, le da na različnih barkah," je pojasnil Kosmina.