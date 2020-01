Posamične nagrade: Duvnjak MVP, Janc v idealni postavi EP

PolegBlaža Janca, najboljšega krilnega igralca na desni strani na letošnjem zaključnem turnirju, so v idealni postavi še Španca Gonzalo Perez de Vargas(vratar) inJorge Maqueda (desni zunanji), Norvežana Magnus Joendal(levo krilo) in Sander Sagosen (levi zunanji), Hrvat Igor Karačić (srednji zunanji) in Madžar Bence Banhidi (krožni napadalec).

Najboljši obrambni igralec je Nemec Hendrik Pekeler, najboljši strelec pa Sagosen, ki je na devetih tekmah zadel 65 golov.

"To je velika nagrada. Res sem vesel in ponosen, da se mi je uspelo prebiti v idealno postavo evropskega prvenstva. To mi zagotovo ne bi uspelo brez naše ekipe. Končno četrto mesto je vrhunska uvrstitev. Prikazali smo dobre igre, v ekipi je vladalo izjemno vzdušje. Precej stvari se je 'poklopilo'. Rad bi se zahvalil ekipi in celotni Sloveniji za podporo, ki smo je bili deležni. Upam, da bom tudi na prihodnjih akcijah kazal tako dobre predstave," je v zvezi s tem dejal Janc, ki bo po koncu sezone zapustil Kielce in se preselil v Barcelono.