Posebna dogodivščina, a skoki so ...

Žalec, 24. 08. 2025 10.53 | Posodobljeno pred 2 urama

Matic Flajšman
Smučarski skakalec Timi Zajc ne navdušuje zgolj na velikankah in letalnicah, ampak je navdušil tudi na reliju državnega prvenstva v Žalcu in okolici. V generalni razvrstitvi preizkušnje sta se s sovoznikom Zmagom Logarjem veselila 9. mesta.

Ni več javna skrivnost, da so smučarski skakalci adrenalinski odvisniki. Težko je drugače, ko pa pri visoki hitrosti odrinejo z zaletne rampe in skočijo v dolino. Občutek, ki ga dobro pozna Timi Zajc, svetovni prvak z velike naprave v Planici leta 2023, član zlate ekipe s svetovnega prvenstva 2025 v Trondheimu na Norveškem. Športnik, ki obožuje hitrost. Ne le, ko gre za cestni motor, s katerim smo ga v preteklosti že lahko videli drveti po Grobniku, ampak se je z dovoljenjem glavnega trenerja skakalne reprezentance preizkusil tudi v reliju. Na četrti postojanki državnega prvenstva je nastopil je v diviziji 4 z dirkalnikom Ford Fiesta rally3 s sovoznikom Zmagom Logarjem, dirko končal med deseterico najboljših. V generalni razvrstitvi je bil deveti, za zmagovalcem Markom Škuljem je na koncu zaostal štiri minute in 16 sekund.

A že prisotnost tako zanimivega dirkaškega navdušenca na startu je bil atraktiven dodatek izjemno dobro organizirani dirki državnega prvenstva. Ogromno novih dirkaških navdušencev, ki so prišli samo zaradi 25-letnika pa se je lahko na lastne oči prepričalo, da ne gre zgolj za enega najboljših smučarskih letalcev na svetu, ampak tudi športnika z izjemnim občutkom za dirkanje relija. "Užival sem vsak trenutek dirke. Tako v petek, kot soboto," je občutke strnil Zajc, ki poudarja, da je osredotočenost na cesto ključna, da s tistim, kar se je dogajalo ob cesti ni ukvarjal. Tam je bilo namreč ogromno članov njegovega navijaškega kluba, ki so že na petkovi super specialu v Žalcu lahko začutili, da se je športnik iz Hramš izziva lotil resno.

Adrenalin na vrhuncu

Zajc je navduševal že na preizkusu dirkalnika, v okolici Jame Pekel, na t.i. shakedownu navdušil številne, ki so si petek in soboto vzeli čas za ogled celotnega sporeda 3. relija Dolina zelenega zlata v okolici Žalca. Ne čudi, da so pred startom deževale tudi želje v slogu: "Ne pričakujemo ničesar drugega, kot zmage!" Zajc pa se je zahvaljeval za lepe želje in vseskozi poudarjal, da ga zanimata zgolj dve stvari: "Uživanje v dirkanju in da pripelje avto nepoškodovan na cilj." To mu je uspelo, misija je s tem zanj zaključena. Ni izključeno, da se še kdaj preizkusi, razumljivo, ob dovoljenju trenerjev v skakalni zasedbi, odslej pa bo njegov edini fokus povezan s smučarskimi skoki. Iskanju načina, kako navdušiti tudi letošnjo zimo.

Ici
24. 08. 2025 12.51
Zajčev rezultat je najboljši pokazatelj kvalitete nastopajočih tekmovalcev v rally-ju. On, ki je v tem športu popoln začetnik, pride in "obrije" konkurenco, je klofuta vsem nastopajočim.
