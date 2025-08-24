Posebna dogodivščina, a skoki so ...

Ni več javna skrivnost, da so smučarski skakalci adrenalinski odvisniki. Težko je drugače, ko pa pri visoki hitrosti odrinejo z zaletne rampe in skočijo v dolino. Občutek, ki ga dobro pozna Timi Zajc, svetovni prvak z velike naprave v Planici leta 2023, član zlate ekipe s svetovnega prvenstva 2025 v Trondheimu na Norveškem. Športnik, ki obožuje hitrost. Ne le, ko gre za cestni motor, s katerim smo ga v preteklosti že lahko videli drveti po Grobniku, ampak se je z dovoljenjem glavnega trenerja skakalne reprezentance preizkusil tudi v reliju. Na četrti postojanki državnega prvenstva je nastopil je v diviziji 4 z dirkalnikom Ford Fiesta rally3 s sovoznikom Zmagom Logarjem, dirko končal med deseterico najboljših. V generalni razvrstitvi je bil deveti, za zmagovalcem Markom Škuljem je na koncu zaostal štiri minute in 16 sekund.

A že prisotnost tako zanimivega dirkaškega navdušenca na startu je bil atraktiven dodatek izjemno dobro organizirani dirki državnega prvenstva. Ogromno novih dirkaških navdušencev, ki so prišli samo zaradi 25-letnika pa se je lahko na lastne oči prepričalo, da ne gre zgolj za enega najboljših smučarskih letalcev na svetu, ampak tudi športnika z izjemnim občutkom za dirkanje relija. "Užival sem vsak trenutek dirke. Tako v petek, kot soboto," je občutke strnil Zajc, ki poudarja, da je osredotočenost na cesto ključna, da s tistim, kar se je dogajalo ob cesti ni ukvarjal. Tam je bilo namreč ogromno članov njegovega navijaškega kluba, ki so že na petkovi super specialu v Žalcu lahko začutili, da se je športnik iz Hramš izziva lotil resno.

Adrenalin na vrhuncu