Posebna sezona morda že ponuja vpogled v prihodnost ženskega tenisa

Spremembe na vrhu ženskega tenisa niso nekaj novega, serijska zmagovalka turnirjev velike četverice tako rekoč vrsto let ostaja zgolj 39-letna Williamsova, medtem ko ostale izkoriščajo vse številčnejše priložnosti v širokem vrhu ženskega tenisa.

Williamsovi, ki od rojstva hčerke Olympie v letu 2017 neuspešno lovi vedno bolj izmuzljiv lovoriko na katerem od največjih turnirjev, se počasi iztekajo priložnosti, s katerimi bi lahko izenačila rekord 24 naslovov Avstralke Margaret Court.

Kljub vsemu se bo veteranka s Floride v zgodovino vpisala kot najboljša in najbolj vplivna igralka tenisa v zgodovini, četudi nikoli ne doseže in preseže Courtove. Profesionalna kariera, ki se je začela pred natanko 25 leti v kanadskem Quebecu, in osvojeni naslovi za grand slam v razmaku 18 let med 1999 in 2017, sta dovolj zgovorna podatka o njeni prevladi v tem tisočletju.

V tem desetletju pa bi utegnile na površje priti nove zvezde, četudi letošnja sezona morda ne predstavlja prave slike o morebitni menjavi generacij. Specifična sezona, ki jo je, kot mnoge druge športne panoge, omejila in ustavila pandemija novega koronavirusa, namreč ponuja več vprašanj kot odgovorov.

Toda igralke, od katerih so poznavalci pričakovali številne naslove na velikih tekmovanjih še naprej ostajajo praznih rok z izjemo Japonke Naomi Osaka, ki je osvojila tri grand slame v zadnjih dveh letih. Simona Halep, številka dve ženskega tenisa ima glede na ugled le dva, številka ena ženskega tenisa, Avstralka Ashleigh Barty, pa po prvencu lani na OP Francije letos ni nastopila v New Yorku in Parizu.

Vse to ponuja priložnost igralkam, kot sta v pariškem primeru Iga Swiatek in Sofia Kenin. V Moskvi rojena Američanka se je očitno specializirala za velike tekme. Na OP Avstralije v začetku leta je presenetila vso žensko karavano in osvojila turnir na videz brez pritiska na ramenih, oziroma z jekleno voljo, ki je na velikih turnirjih ne spravi s tirnic.