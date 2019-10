Poškodba Ize Mlakar, Kozamernik, Čebulj in Kovačič odlični

Slovenska odbojkarska reprezentantka Iza Mlaka r, ki je pred tednom več kot uspešno debitirala v dresu Novare (italijanski klub je aktualni zmagovalec Lige prvakinj), je na sinočnji tekmi proti Brescii kaj kmalu zapustila igrišče. Razlog je poškodba gležnja. Po prvih informacijah pa naj bi se Korošica, sicer tudi študentka medicine, ki se je prvič podala v tujino, k treningom vrnila kmalu. To je pomemben podatek saj je zaradi poškodbe odsotna tudi druga novinka v ekipi, prav tako korektorka, Jovana Brakočević . Tekmo pa so, po petih nizih, presenetljivo dobile gostje.

Sicer pa je od slovenskih reprezentantk ta konec tedna točkovno najbolj izstopala Monika Potokar. Pri zmagi Panathinaikosa nad PAOK-om 3:2 v prvi grški ligi je sodelovala z 19 točkami (43 odstotna uspešnost v napadu). Pri poraženkah jih je Darja Eržen zbrala 13. Od tega je štiri dosegla neposredno z začetnimi udarci.

In če našim odbojkaricam pri zahodnih sosedih ni šlo vse po načrtih, so se v uvodnem kolu italijanskega prvenstva izkazali naši srebrni reprezentanti. V slovenskem "derbiju" Ravenna - Trentino je bil ob koncu veliko bolj zadovoljen Klemen Čebulj, ki je v sprejemalskem paru zaigral skupaj z najkoristnejšim igralcem zadnjega evropskega prvenstva Srbom Urošem Kovačevićem. Korošec je pri popolni zmagi 3:0 svojega Trentina sodeloval kar s 16 točkami, največ pri aktualnih klubskih svetovnih prvakih. Deset jih je dosegel z napadom (56 odstotna uspešnost), po tri pa z začetnimi udarci in bloki. Odličen je imel tudi sprejem: 67 % in kar 53 % popolnega. Ob debiju pri Ravenni pa je bil zelo dober tudi najboljši prosti igralec EP 2019 Jani Kovačič. Pri 17 sprejetih žogah je storil eno napako, kar 47 % pa je bilo idealnih sprejemov.