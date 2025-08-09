Poškodba je preteklost, Gajser se vrača na dirke

"Odlične novice za ljubitelje dirk, saj je Tim Gajser prejel zdravniško dovoljenje za dirkanje v Uddevalli na Švedskem. Se vidimo tam," so zapisali v ekipi HRC in ob zapisu pripeli fotografijo nasmejanega Gajserja v dresu in ob motorju.

Petkratni svetovni prvak je zaradi poškodbe rame in operacije izpustil zadnjih devet dirk, pred tem pa je bil vodilni v svetovnem prvenstvu v elitnem razredu MXGP. Dva meseca po operaciji se je devetega julija vrnil na motor in opravil dva tedna treninga. Kljub dolgi odsotnosti Gajser zaseda deseto mesto v skupni razvrstitvi prvenstva MXGP s 305 točkami.