Poškodba je preteklost, Gajser se vrača na dirke

Ptuj, 09. 08. 2025 15.10 | Posodobljeno pred 8 dnevi

STA
Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser, ki je zaradi poškodbe in operacije rame izpustil zadnjih devet dirk zapovrstjo, se bo v tekmovalno karavano vrnil na veliki nagradi Švedske, ki bo 16. in 17. avgusta. Gajser je prejel zdravniško dovoljenje za dirkanje v Uddevalli.

Tim Gajser
Tim Gajser FOTO: Profimedia

"Odlične novice za ljubitelje dirk, saj je Tim Gajser prejel zdravniško dovoljenje za dirkanje v Uddevalli na Švedskem. Se vidimo tam," so zapisali v ekipi HRC in ob zapisu pripeli fotografijo nasmejanega Gajserja v dresu in ob motorju.

Petkratni svetovni prvak je zaradi poškodbe rame in operacije izpustil zadnjih devet dirk, pred tem pa je bil vodilni v svetovnem prvenstvu v elitnem razredu MXGP. Dva meseca po operaciji se je devetega julija vrnil na motor in opravil dva tedna treninga. Kljub dolgi odsotnosti Gajser zaseda deseto mesto v skupni razvrstitvi prvenstva MXGP s 305 točkami.

mxgp tim gajser poškodba
