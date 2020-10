Poškodba predčasno končala tudi sezono Quintane

Nairo Quintantaje sporočil, da ga čaka "dolgotrajno okrevanje po poškodbi levega kolena, ki bo zahtevala tudi kirurški poseg". Kolumbijec je nesrečno padel med 13. etapo pretekle dirke po Franciji, na kateri je Slovenija s Tadejem Pogačarjemin Primožem Rogličemslavila dvojno zmago. Po padcu je sicer Tour nadaljeval, a je v skupni razvrstitvi s petega nazadoval na 17. mesto.

Že malo pred koncem francoske "pentlje" je tožilstvo v Marseillu odprlo preiskavo proti njegovi francoski ekipi Arkea-Samsic zaradi domnevnih dopinških kršitev. Quintana, policija je preiskala tudi njegovo sobo, v njej pa našla injekcijsko opremo, je prostovoljno sodeloval v preiskavi in večkrat zatrdil, da ne skriva ničesar in da je "čist kolesar".

"Jaz, Nairo Quintana, sem v svojem športnem življenju čist kolesar in imam brezhiben biološki potni list. Javnosti, svojim navijačem in privržencem kolesarstva želim jasno povedati, da nikoli v svoji karieri nisem uporabljal prepovedanih snovi za izboljševanje športnih rezultatov in ki izdajajo načela športa," je takrat poudaril Kolumbijec.