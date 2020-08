Poškodba v nepravem času: Vincenzo Nibali eden od osmoljencev Strade Bianche

Svetovna kolesarska serija se je v soboto vrnila po več kot štirih mesecih in pol. In to na kakšen način. Pod žgočim toskanskim soncem – temperature so bile blizu 40 stopinjam – in na kar 63 kilometrih makadamskih cest je dirko zaključilo le 42 od 166 tekmovalcev. Eden od osmoljencev je bil tudi italijanski zvezdnik Vincenzo Nibali, ki si je poškodoval levo roko.

icon-expand Vicenzo Nibali je na Giru slavil leta 2013 in 2016. FOTO: AP Vincenzo Nibali je bil udeležen v padcu, po katerem je predčasno zaključil svoj nastop na 14. izvedbi Strade Bianche. Iz ekipe Trek-Segafredo so po dirki sporočili, da si je domači zvezdnik poškodoval mišico na levi roki. Po prespani noči pa je v nedeljo zjutraj opravil zdravniški pregled. Ta je na srečo pokazal, da s 35-letnikom ni nič hujšega, tako da bo lahko po vsej verjetnosti nemoteno nadaljeval zaradi koronavirusa prekinjeno sezono. PREBERI ŠE Kolesar Jumbo-Visme zmagovalec toskanske dirke, Pogačar 13. Nibali se bo verjetno že v ponedeljek udeležil manjše regionalne dirke Gran Trittico Lombardo, nato pa ga čaka nekaj bolj odmevnih enodnevnih preizkušenj – Milano–Torino, Milano–San Remo, Gran Piemonte in dirka po Lombardiji. Kasneje je na Nibalijevem koledarju še etapna preizkušnja Tirreno–Adriatico, na kateri je lani slavil naš Primož Roglič, nato pa že sledi italijanski vrhunec sezone Giro. 35-letnik bo prav dirki po Italiji posvetil letošnjo sezono, tako da bo izpustil Tour de France in kasneje tudi Vuelto.