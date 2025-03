Poškodbe močno zarezale v tabor rokometne reprezentance

Sredi tedna je udeležbo na pripravah zaradi težav s hrbtom odpovedal Miha Zarabec . Že pred razkritjem seznama selektorja Uroša Zormana je bilo jasno, da bodo zaradi poškodb manjkali Nejc Cehte, Rok Ovniček, Klemen Ferlin, Borut Mačkovšek in Mitja Janc, Domen Novak pa pričakuje naraščaj. V primerjavi z januarsko akcijo in svetovnim prvenstvom bo v slovenski ekipi manjkalo 11 igralcev, če poleg štejemo še dolgoletnega kapetana Jureta Dolenca , ki se je v Zagrebu vrnil v ekipo le kot pomoč po poškodbi Cehteta.

Namesto Zarabca je Zorman vpoklical rokometaša Zagreba Aleksa Kavčiča , po novih treh odpovedih pa bosta velike vrzeli zapolnila debitanta Tarik Mlivić in Tim Rozman . 21-letni Mlivić igra pri LL Grosist Slovanu, pet let starejši Rozman pa je član madžarskega Balatonfüredija. Leta 2018 je bil član mladinske reprezentance, ki je na domačem prvenstvu v Celju osvojila naslov evropskega prvaka.

Prvi dvoboj s Severno Makedonijo se bo začel ob 20. uri. Povratni obračun bo sledil v nedeljo ob 18.30 v koprski areni Bonifika. Slovenci so do zdaj nalogo v kvalifikacijah opravili brez praske. S polnim izkupičkom po zmagah proti Litvi v Velenju (36:25) in Estoniji v Talinu (29:28) so vodilni v skupini 1.