Poškodovani nizozemski kolesar vsaj tri mesece brez dirk

Prav dirka po Franciji je bil eden glavnih ciljev sezone, na njej si je Niki Terpstraželel dobiti kakšno etapo.

"Niki je v glavi zelo močan. Verjamemo, da bo na kolesu prej, kot napovedujejo zdravniki," pa puške v koruzo, kar se tiče nastopa na Touru, še niso vrgli pri njegovi ekipi, kar dokazuje tudi sporočilo na njihovi spletni strani.

Terpstra se je na treningu vozil za motoristom, a mu je pot prekrižala gos, ker pa se ji je hotel izogniti, je padel in udaril v kamen. Nekaj časa je bil v nezavesti, s helikopterjem so ga odpeljali v bolnišnico. Tam so poleg pretresa možganov ugotovili poškodbe pljuč, hrbta ter zlom reber in ključnice. Trenutno je na intenzivni negi, a bo po besedah njegove žene bolnišnico zapustil že po nekaj dneh.

Mnogi so menili, da nekdanji zmagovalec dirk po Flandriji in Paris-Roubaix, v tej sezoni ne bo mogel tekmovati. Zdravniki in vodstvo ekipe so bolj optimistični, je pa vprašanje, kako se bo lahko ob takih poškodbah pripravil.