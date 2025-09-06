Svetli način
Poslastica že v uvodu v sezono: favorit prvenstva nepričakovano brez zmage

Ljubljana, 06. 09. 2025 09.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Uvodna tekma lige NLB v sezoni 2025/26 v kultni dvorani na Kodeljevem se je po pravi srhljivki v prelomnih trenutkih dvoboja končala z neodločenim izidom.

Branko Tamše
Branko Tamše FOTO: AP

Trebanjci pod vodstvom Branka Tamšeta so se v Ljubljani enakovredno kosali s favoriziranim Slovanom. Po vodstvu domačinov ob polčasu (15:13) so Ljubljančani na začetku drugega dela ušli na +5, a so se Dolenjci vztrajno vračali ter v 58. minuti izenačili na 31:31. V dramatični končnici so imeli Trebanjci celo dva igralca več, a je Staš Skube minuto pred koncem ukradel žogo in popeljal Slovan v vodstvo. Gostje so znova izenačili, Vid Miklavec pa je 14 sekund pred koncem zadel za 33:32. Končni izid 33:33 je postavil David Didovič, zadetek Tima Cokana ob sireni pa so sodniki razveljavili. 

"Želeli smo si drugačnega izida. Dali smo vse od sebe, kar smo lahko, a to na koncu žal ni bilo dovolj. Do naslednje tekme moramo popraviti tisto, kar ni bilo dobro, in paziti, da podobnih napak ne bomo ponavljali. Če smo že morali ostati brez točke, je bolje, da se to zgodi zdaj kot pa kasneje v sezoni. Trimo je pokazal, da bo resen tekmec v boju za naslov prvaka. Videti je, da je trener Tamše v ekipo prinesel nov veter," je po remiju na Kodeljevem dejal igralec Slovana Vid Miklavec. 

Grosist Slovan, aktualni slovenski rokometni državni prvak, je v uvodu v sezono ostal brez pričakovane zmage.
Grosist Slovan, aktualni slovenski rokometni državni prvak, je v uvodu v sezono ostal brez pričakovane zmage. FOTO: Damjan Žibert

"Čestitke celotni ekipi, ki se je borila do zadnjega atoma moči. Ves trud, ki smo ga vložili v priprave, se je danes obrestoval. Zelo sem vesel in zadovoljen. Tekma je bila prava poslastica za gledalce, na začetku sezone takšnega obračuna res nisem pričakoval. Tudi sam sem se na igrišču odlično počutil, s soigralci pa smo odlično sodelovali, kar nam je prineslo to izjemno pomembno točko," pa je v imenu gostov uvodno tekmo sezone komentiral prvi igralec dvoboja Mark Šalamon.

Izid:
LL Grosist Slovan - Trimo Trebnje 33:33 (15:13)
Cokan 6 (4), Miklavec 5, Brozović 4; Soršak 6, Grmšek, Grbić in Kotar vsi 5
Igralec tekme: Mark Šalamon, RK Trimo Trebnje

rokomet slovan trebnje
