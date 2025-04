Poslavlja se rokometna ikona: Jovanka Radičević končuje kariero

V Ligi prvakinj je igrala neverjetnih 21 sezon zapored in na 259 tekmah dosegla 1181 golov.

Jovanka – za prijatelje in soigralke Joka ali Joksi – ni bila le vrhunska igralka, bila je simbol predanosti, bojevitosti in ljubezni do igre. S svojim značilnim stilom, neverjetno hitrostjo in nepopustljivo energijo je postala idol številnim generacijam rokometašic in navijačev po vsem svetu. "Njena strast do rokometa je presegala le gole in asistence – bila je vodja na igrišču in zunaj njega, vedno pripravljena pomagati in navdihovati," so zapisali v Krimu Mercatorju.