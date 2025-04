Posledice dolgoletnih udarcev v glavo: Izgubil sem spomin. Ženo sprašujem, če sem sploh igral ragbi

OGLAS

Čeprav ragbi velja za viteški in pošten šport, pa dolgoletno udarjanje z glavo skorajda nujno pušča posledice. In ne izbira imen. Tudi eden bolj poznanih in priznanih predstavnikov tega športa, Francoz Sebastien Chabal, je v pogovoru za pariški športni časnik L'Equipe priznal, da se ne spomni niti delčka sicer zelo bogate profesionalne kariere, ki je trajala skorajda 20 let.

Sebastien Chabal je skoraj 20 let igral za Francijo. FOTO: Profimedia icon-expand

Jamski človek, kot so ga poimenovali zaradi prepoznavnega videza, je bil dolgoletni reprezentant Francije, s katero se je uvrstil leta 2007 v polfinale SP, osvajal državne naslove v Franciji in Angliji. Skupaj je ta 47-letni možakar dres francoske reprezentance oblekel 62-krat. Prepoznan po gosti in dolgi bradi in še daljših laseh ter pregovorno ostrimi posredovanji na igrišču, je že tako vzbujal strah vsem naokoli, a očitno je dolgoletno "udarjanje z glavami" in prejemanje raznoraznih udarcev v predelu glave le pustilo hude posledice.

